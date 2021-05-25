Телефонные мошенники крадут со счетов россиян 3,5—5 млрд рублей ежемесячно, пишут «Известия» , ссылаясь на заместителя председателя правления «Сбера» Станислава Кузнецова. Самой распространенной схемой (61%) телефонного мошенничества он назвал перевод денег на «защищенный» счет. В таком случае человек снимает деньги или берет кредит и вносит их на счет преступника. За 2020 год в «Сбер» поступило 3,7 млн жалоб на попытки мошенничества, сообщили в банке. По оценкам организации, ущерб от телефонного мошенничества по сравнению с 2019-м вырос вдвое. На один кол-центр приходится от 3 тыс. до 7 тыс. вызовов в сутки, из них половина недозвонов, менее 1% звонков срабатывает. Доход одного кол-центра — около 1 млн долларов в месяц, таких центров могут быть десятки, отметили в «Сбере».

По данным обзора ФинЦЕРТ, объем мошеннических операций со счетами физлиц и юрлиц в 2020 году вырос по сравнению с 2019-м в 1,5 раза — до 9,8 млрд рублей. Больше половины краж (62%) приходится на мошенничества методами социальной инженерии. Банки возместили клиентам только 11,3% потерянных средств — 1,1 млрд рублей, но они не возвращают деньги в случаях, когда россияне сами называют злоумышленникам необходимые для проведения операции данные, поясняется в обзоре регулятора.

По словам представителей кредитных организаций, сейчас мошенники активно используют сервис подмены номеров, выводя телефонное мошенничество на новый уровень: обычно телефон начинается с цифр «8800», что вызывает доверие со стороны клиента. Также преступники обычно представляются службой безопасности банка, сотрудниками органов внутренних дел, прокуратуры или Следственного комитета — россиянам предлагают спасти деньги, переведя их на якобы «безопасный счет», который на самом деле принадлежит мошеннику. Нередко клиентам в мессенджеры направляют фото поддельных документов с требованием перечислить деньги или убеждают их прийти в отделение кредитной организации и снять средства со счета, а затем перевести через банкомат.

Эксперты выяснили график работы российских мошенников По субботам и воскресеньям количество звонков сокращается.

Кроме популярных схем со звонками «службы безопасности» и «правоохранительных органов» в последнее время все чаще встречаются более креативные заходы, сообщил директор по противодействию мошенничеству BI.ZONE Антон Окошкин. Набирает обороты схема обмана «инвестирование»: мошенник под видом сотрудника инвестиционной компании звонит жертве и предлагает различные варианты заработка и приумножения своих сбережений. Еще одна популярная схема мошенничества — установка мобильного приложения для удаленного управления смартфоном, когда жертву убеждают скачать соответствующую бесплатную программу, пояснил Окошкин. После скачивания мошенники подключаются к смартфону жертвы и осуществляют перевод денежных средств.