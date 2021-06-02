Ставки по депозитам в российских банках в течение года могут вырасти до 5,5—6,5%. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов.

«В совокупности с другими факторами депозитные ставки в течение года могут вырасти до 5,5—6,5%», — сказал он.

В случае если переток средств с депозитов в альтернативные инструменты не будет компенсирован ростом сбережений населения, нельзя исключать общего повышения ставок по депозитам и дальнейшего снижения банковской маржи в 2022 году, добавил Сухов.

Напомним, Центробанк в апреле писал, что ожидает роста ставок по рублевым депозитам в ближайшие месяцы, а в конце апреля повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых с 26 апреля. Движение ключевой ставки — один из факторов, которые заставляют кредитные организации пересматривать свои ставки по депозитным и кредитным продуктам. Об ожиданиях повышения ставок по вкладам на фоне возвращения регулятора к нейтральной денежно-кредитной политике заявила в конце мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По мнению Сухова, ЦБ РФ может повысить ключевую ставку на 0,5 п. п. на следующем заседании совета директоров, которое пройдет 11 июня.

«С очень большой вероятностью ключевая ставка на ближайшем заседании вновь будет повышена, не исключено, что вновь на 0,5 процентного пункта. Этого стоит ожидать даже не столько потому, что инфляция в России находится на повышенном уровне, а потому, что экономика восстанавливается настолько активно, что монетарный стимул нужно сворачивать, чтобы не спровоцировать избыточную инфляцию к концу года», — пояснил Сухов.



На днях аналитики АКРА писали в материале с экономическими прогнозами до 2025 года, что период повышения ключевой ставки Банка России в 2021 году закончится. По прогнозу АКРА, ключевая ставка на конец этого года будет равняться 5,75%, на конец 2022-го — 5,25%, 2023 и 2024 годов — 5%, на конец 2024-го — 5,5%.