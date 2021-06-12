SberCIB и MR Group заключили кредитный договор о финансировании третьей очереди жилого комплекса «Селигер Сити». Для реализации проекта банк открыл девелоперу кредитную линию на сумму до 6,6 млрд рублей на четыре года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Строительство третьей очереди «Селигер Сити» началось в декабре 2020 года. Ввод в эксплуатацию запланирован на II квартал 2023 года.

В состав третьей очереди ЖК «Селигер Сити» входят два корпуса высотой 36 и 44 этажа.

Проект квартала создан командой голландских архитекторов MLA+. В первой очереди построены два дома малой этажности и один небоскреб. Во второй очереди — один высотный корпус и два камерных.