Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Совкомбанк в рамках специального условия для новых карт «Халва» предлагает ставку 10% годовых на остаток собственных средств. Чтобы ее получить, нужно ежемесячно делать картой «Халва» от пяти любых покупок (или переводов / операций по снятию заемных средств) на общую сумму от 10 тыс. рублей (5 тыс. рублей для карт «Социальная Халва»). Если делать хотя бы одну покупку в месяц, ставка составит уже 4%, а без покупок проценты не начисляются. Специальное условие по повышенной ставке будет действовать в течение первых трех месяцев после оформления карты, далее ставка составит 5% годовых.

Банк «Санкт-Петербург» и компания JamilСo («Джамилько») — эксклюзивный представитель в России модных брендов New Balance, Timberland, Juicy Couture, Elena Miro, DKNY, Wolford — запустили акцию для держателей карт, подключенных к банковской программе лояльности «Ярко». В летние месяцы при оплате товаров на любую сумму на сайте компании — представителя модного бренда можно возместить 100% от стоимости покупки ранее накопленными бонусами «Ярко» в рамках ежемесячного лимита, действующего по карте.

Росбанк и Mastercard поменяли условия начисления кешбэка по Affinity Card — платежной карте с особыми условиями, действующими во всех магазинах и онлайн-платформах группы компаний Inditex в России, и с дополнительными преимуществами при остальных покупках. С 1 июня за все покупки, оплаченные картой в магазинах, на сайтах и в приложениях брендов Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterqüe, будет начисляться повышенный кешбэк 5%, который больше не будет зависеть от общей суммы трат по карте в месяц. Кроме того, вдвое вырастет кешбэк на все остальные покупки по карте — с 1 июня он составит 2%».

Енисейский Объединенный Банк обновил перечень избранных категорий для кешбэка. Так, в категории «Путешествуйте с выгодой» начисляется кешбэк в размере 10% на все транспортные услуги, включая паркинг, перевозку грузов, услуги агентств по автотранспортным перевозкам. Оплачивая авиабилеты и услуги аэропортов корпоративной картой, тоже получаете кешбэк в размере 10%. В кешбэк также вошли категории «Развлечения» и «Общепит».