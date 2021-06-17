ФорБанк и банк «Современные Стандарты Бизнеса» будут ликвидированы, свидетельствует информация на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Решение о запуске процедуры принудительной ликвидации ФорБанка Арбитражный суд Москвы принял 8 июня этого года, о принудительной ликвидации банка «ССтБ» — 10 июня. АСВ в обоих случаях назначено ликвидатором.

У обеих кредитных организаций Центробанк отозвал лицензию 12 марта этого года. В частности, относительно банка «ССтБ» сообщалось, что его деятельность была ориентирована на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.



Страховку вкладчикам указанных рухнувших банков выплачивает СберБанк.