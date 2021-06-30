Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Ситибанка на уровне «AAA(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении АКРА, кредитный рейтинг банка обусловлен высокой оценкой его собственной кредитоспособности при очень высокой вероятности предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности (Citigroup Inc., один из крупнейших банков в мире). В свою очередь, оценка собственной кредитоспособности российского банка определяется его заметными рыночными позициями в целевых сегментах, а также адекватными оценками достаточности капитала, риск-профиля, фондирования и ликвидности.

Аналитики напоминают, что ранее материнская структура Ситибанка приняла стратегическое решение по выходу из розничного бизнеса на 13 территориях своего присутствия, в том числе в России. АКРА полагает, что данное решение не означает намерения полностью свернуть операции Citigroup в России и не скажется на уровне поддержки, предоставляемой банку.

Ситибанк свернет розничный бизнес в России Citi выйдет из розничного бизнеса в 13 странах, включая Россию.

В релизе отмечается, что «высокая оценка бизнес-профиля («a+») банка определяется его сильной франшизой в сегментах премиальной розницы, крупного корпоративного бизнеса и транснациональных корпораций. Такой выбор направлений бизнеса в совокупности с умеренным риск-аппетитом обуславливает способность генерировать стабильно высокий уровень операционного дохода при минимальной чувствительности к фазе экономического цикла. Универсальный характер бизнеса обеспечивает высокую диверсификацию операционного дохода банка <…>. Качество управления остается высоким».

В АКРА указывают, что выход банка из розничного сегмента может оказать некоторое влияние на оценки субфакторов его бизнес-профиля. В частности, ожидается снижение диверсификации операционного дохода. В связи с этим в будущем АКРА не исключает снижения оценки бизнес-профиля банка, которое при этом вряд ли окажет влияние на итоговый рейтинг.

Достаточность капитала Ситибанка оценивается как адекватная. Агентство отмечает наличие у кредитной организации существенного буфера абсорбции непредвиденных убытков. Высокая прибыльность операций позволяет Ситибанку выдержать существенный рост стоимости кредитного риска без риска нарушения регулятивных требований. В то же время большую часть чистой прибыли Ситибанк направляет на выплату дивидендов, что отрицательно сказывается на его способности наращивать капитал.

АКРА сохраняет адекватную оценку риск-профиля банка, учитывая незначительный объем проблемных кредитов в портфеле ссудной задолженности при его относительно высокой концентрации. В то же время агентство отмечает повышенный уровень рыночного риска, который может оказывать негативное влияние на общую оценку риск-профиля.



Сильная позиция по ликвидности сочетается у банка со сбалансированным профилем фондирования. В числе прочего сообщается, что Ситибанк по-прежнему демонстрирует низкую зависимость от средств материнской структуры.

Ася ШАЛИМОВА