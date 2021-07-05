Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), входящие в группу «Регион» — «Россиум», на начало года вложили более 77 млрд рублей в собственные структуры, а также в активы «Роснефти», пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные раскрытия фондами инвестиций по эмитентам. Это 13% аккумулированных этими НПФ пенсионных средств.

На начало года пенсионный дивизион группы «Регион» — «Россиум» включал пять НПФ: «Эволюция», «Будущее», «Телеком-союз», «УГМК-Перспектива», «Федерация». Суммарно пенсионные средства составляли около 600 млрд рублей. В конце июня регулятор сообщил о получении от НПФ «Эволюция» уведомления о начале присоединения к нему НПФ «Будущее», «УГМК-Перспектива», а также приобретенных группой «Регион» — «Россиум» в этом году фондов «Большой» и «Достойное будущее» (в прошлом — НПФ «Сафмар»). В результате будет создан крупнейший НПФ с активами более 900 млрд рублей.

Помимо того что «Роснефть» формирует корпоративную программу на базе НПФ «Эволюция», компания плотно сотрудничает со структурами ГК «Регион» и концерна «Россиум». НПФ группы «Регион» — «Россиум», со своей стороны, инвестируют пенсионные средства в активы компании. Так, они вложили 37,7 млрд рублей в облигации «Роснефти», 4,7 млрд рублей — в долговые бумаги ВБРР, 4,2 млрд рублей — в бонды «Башнефти» и 1,2 млрд рублей — в облигации банка «Пересвет». НПФ «Эволюция» через ЗПИФ «Коммерческие инвестиции» является акционером ВБРР — инвестиции превышают 2 млрд рублей. Вместе с «Роснефтью» и МКБ НПФ «Эволюция» через ЗПИФ «Промышленные инвестиции» является акционером НКО «Элекснет». НПФ «Эволюция» и «Будущее» суммарно владели долей в капитале МКБ на 11,1 млрд рублей. Держали фонды группы «Регион» — «Россиум» и депозиты в этом банке на сумму более 16 млрд рублей. Около 0,6 млрд рублей на начало года хранил НПФ «Эволюция» на счетах ВБРР.

На рынке может появиться НПФ с активами свыше 900 млрд рублей НПФ «Большой» войдет в число фондов, объединяемых на базе НПФ «Эволюция», объединение планируется завершить до конца этого года.

Самая высокая (22%) концентрация вложения в эту группу активов наблюдается по пенсионным резервам НПФ «Телеком-союз». Около 15% также по НПО — у фондов «Эволюция» и «УГМК-Перспектива». Более 10% — по пенсионным накоплениям «Будущего» и «Эволюции». Для сравнения: инвестиции НПФ СберБанка в структуры материнской компании на начало года по пенсионным резервам составляли 6,4%, а по пенсионным накоплениям — 6,2%. У «ВТБ пенсионного фонда» концентрация вложений в связанные структуры по пенсионным накоплениям составляла 7,1%, а по НПО за счет депозитов превышала 10%.

По словам куратора пенсионного дивизиона ГК «Регион» Галины Морозовой, концентрация вложений находится в пределах установленных регулятором нормативов. Указанные эмитенты имеют высокие уровни кредитного качества, отметила она. Кроме того, Морозова отметила, что структура активов изменилась. Управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов добавил, что риск концентрации отходит на второй план, если активы, в которые вложены пенсионные средства, высочайшего кредитного качества. По его мнению, инвестиции в собственные и даже дружественные структуры, за счет которых фондируется крайне надежный бизнес, вполне возможны при выполнении регуляторных норм, а также сохранении адекватного риск-аппетита. Таким образом, отмечает эксперт, увеличение аккумулированных НПФ пенсионных средств позволяет расширять фондирование, сохраняя концентрацию вложений на приемлемом уровне.