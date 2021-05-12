НПФ «Большой» перешел в пенсионный дивизион объединения группы «Регион» и концерна «Россиум», он войдет в рамки объединения ряда фондов, благодаря которому уже в этом году может быть создан крупнейший НПФ с активами более 900 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Входящая в группу инвесткомпания «Ленинградское адажио» Сергея Сударикова в конце апреля закрыла сделку по приобретению НПФ, сообщил источник, близкий к пенсионному дивизиону, и подтвердили другие источники.

НПФ «Большой» войдет в число фондов, объединяемых на базе НПФ «Эволюция», объединение планируется завершить до конца этого года, отметил один из собеседников издания. В «Большом» подтвердили факт своей продажи. На один из последних крупных пенсионных активов, выставленных на продажу, претендовали также Промсвязьбанк и Россельхозбанк. По словам источников, рассматривал возможность покупки «Большого» и ВТБ, но переговоры с группой «Регион» — «Россиум» находились в самой продвинутой стадии.

Группа «Регион»-«Россиум» готова в дальнейшем еще приобретать НПФ Если планы осуществятся, то будет создан крупнейший в России НПФ.

По словам руководителя корпоративного блока ИК «Фридом Финанс» Александра Цыганова, гигантизация пенсионной индустрии ведет к сокращению доходностей. По его словам, для НПФ, в которых сосредоточено более 0,5 трлн рублей, уже сложно находить крупные эмиссии качественных компаний, что приводит к увеличению доли ОФЗ. Мега-НПФ с большой долей вероятности будут инвестировать прежде всего в ОФЗ и облигации госкомпаний, обладающих и подобными потребностями, и соответствующим кредитным рейтингом, отметил гендиректор «Ронин Траста» Сергей Стукалов. По его словам, это очередной шаг уже с точки зрения объектов инвестирования к этатизации негосударственной пенсионной индустрии.