Банк «Зенит» повысил ставки по вкладам «Доход в ЗЕНИТе», «Баланс» и «Пенсионный». Доходность выросла на 0,3—0,9 процентного пункта, уточняется в сообщении финучреждения.

Максимальная доходность депозита «Баланс» составляет 6,19% (при капитализации процентов), следует из релиза. Срок вклада составляет 400 дней, минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно с зачислением на счет депозита либо на текущий или карточный счет.

Вклад «Доход в ЗЕНИТе» можно открыть по ставке 6,3% годовых на срок 700 дней. При досрочном расторжении договора с 351-го дня действует ставка 5%. Для открытия достаточно 30 тыс. рублей.



По депозиту «Пенсионный» ставка составит до 4,28% на срок 367 дней при условии капитализации процентов. Вклад — пополняемый с возможностью совершения расходных операций. Его обслуживание возможно через интернет-банк или мобильное приложение «Зенит Онлайн».

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Ася ШАЛИМОВА