Процентные ставки не являются единственным или решающим фактором, обуславливающим приход розничных инвесторов на фондовый рынок. Об этом заявил в интервью агентству Reuters первый зампред Банка России Сергей Швецов (текст интервью выложен на сайте регулятора).

«Мы не считаем фактор процентных ставок единственным и решающим, мы всегда называли шесть или семь причин, почему люди пришли на фондовый рынок. Я думаю, что процентные ставки были просто неким катализатором, но не причиной этого прихода», — сказал он.

«Все-таки основная причина заключается в том, что повысилась доступность фондового рынка, и было решение крупнейших банков предлагать своей клиентской базе не только депозитные продукты, но и инвестиционные, — считает Швецов. — Вот эти два фактора и имели решающее значение — простота и активные продажи. В современном обществе большинство людей покупают то, что им продают, и если банки начали продавать, то это значит, что какая-то часть клиентов это купит».

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При этом первый зампред ЦБ констатировал, что «аномально высокий» приток инвесторов на рынок в прошлом году наблюдался на фоне падающих процентных ставок, когда происходил поиск дополнительной доходности. По его словам, сейчас приток сохраняется. «Но мы не думаем, что темпы роста, как в прошлом году, могли бы сохраниться», — сказал Швецов.

Комментируя повышение ключевой ставки ЦБ в июле сразу на 1 процентный пункт, первый зампред подчеркнул, что регулятор не пытается воздействовать на распределение сбережений граждан.

«Безусловно, трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики воздействует на склонность населения к сбережениям, и одним из каналов, через которые мы управляем в конечном счете совокупным спросом, является канал процентных ставок по вкладам населения в банках, рост которых повышает склонность к сбережениям, — признал он. — Но мы не таргетируем и не пытаемся воздействовать на баланс размещения сбережений, на их распределение между счетами в банках, инвестиционным страхованием жизни, инвестициями на фондовом рынке».

По словам Швецова, «вклады (или надежные облигации) и акции — это просто разные миры. Чувствительность к изменению ставки по депозитам в отношении принятия решения — вклад или акция — очень низкая, потому что это абсолютно другой профиль рисков, это абсолютно другой инструмент».

«Для тех, кто осознанно выбирает рискованные инвестиционные инструменты, а не сберегательные, рост ставок по депозитам и облигациям решающим фактором не будет», — полагает представитель ЦБ.

В числе прочего он заметил, что 60% открываемых сегодня брокерских счетов — пустые. «Это некий инфраструктурный задел, который брокеры-банки делают в ходе взаимодействия со своими клиентами по другим операциям, — пояснил представитель ЦБ. — Мы даже выпускали информационное сообщение, где рекомендовали участникам рынка без сущностного информирования клиента воздержаться от открытия брокерских счетов».

По словам Швецова, еще примерно 19% всех брокерских счетов имеют не очень большие остатки — около 10 тыс. рублей: это, скорее, тестовые счета, которые граждане открывают для того, чтобы попробовать поторговать на бирже и понять для себя, нужно им это или нет.

«Остальные счета — активные, это достаточно неплохо. Если смотреть статистику, которую мы получаем от брокеров, то пустой счет, как правило, начинает наполняться деньгами примерно через полгода: если человек почувствовал аппетит, он постепенно начинает более активно проводить какие-то операции», — отметил первый зампред ЦБ. Но он считает, что «меньше половины из этих 60% [пустых] счетов через шесть месяцев будут наполняться деньгами».



«Если говорить о потоках, то примерный прирост активов физических лиц на рынке капитала — <…> 200 миллиардов рублей ежемесячно за последние 12 месяцев, — указал он. — Причем часть этой суммы прироста связана с ростом доходов, которые они получают от инвестиций, а часть — с новыми деньгами. Если говорить о новых деньгах, то по брокерским счетам средняя величина ежемесячного нетто-ввода средств физических лиц — квалифицированных инвесторов составила примерно 100 миллиардов рублей в 2021 году, а для неквалифицированных инвесторов сумма несколько меньше — это 77 миллиардов рублей. То есть этот поток достаточно стабилен и будет продолжаться».