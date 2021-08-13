Мошенники нашли очередной способ узнать данные карт и потом украсть деньги, пишут «Ведомости» со ссылкой на экспертов из «Лаборатории Касперского», уточняя, что злоумышленники рассылают письма или размещают рекламу в соцсетях с предложением получить «независимые начисления от инвесторов в благодарность за активное использование банкинга».

Перейдя по ссылке, пользователь оказывается на сайте злоумышленников, где для получения начисления он должен заполнить заявку, указав Ф. И. О., номер телефона и адрес электронной почты, после чего на экране появляется сообщение, что «независимое начисление» готово к выплате, и, чтобы его получить, мошенники просят сделать тестовый перевод на символическую сумму для проверки корректности счета, введя реквизиты пластиковой карты; в этот момент с гражданина списываются деньги, а мошенники получают доступ к данным карты.

О существовании такой схемы также знают в ВТБ, Росбанке и Газпромбанке, рассказали их представители, отметив, что указанная схема фишинга хоть и новая, но не является уникальной с точки зрения конечной цели: мошенники применяют методы социальной инженерии для введения жертвы в заблуждение.

В финорганизациях предупредили, что банк никогда не будет просить своего клиента сообщить номер банковской карты и тем более осуществить тестовый перевод под предлогом проверки корректности реквизитов счета.

По данным ЦБ, за 2020 год преступники украли у банковских клиентов порядка 10 млрд рублей, из них 4,2 млрд рублей — при оплате товаров и услуг на фишинговых ресурсах.