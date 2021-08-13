Мошенники нашли очередной способ узнать данные карт и потом украсть деньги, пишут «Ведомости» со ссылкой на экспертов из «Лаборатории Касперского», уточняя, что злоумышленники рассылают письма или размещают рекламу в соцсетях с предложением получить «независимые начисления от инвесторов в благодарность за активное использование банкинга».
Перейдя по ссылке, пользователь оказывается на сайте злоумышленников, где для получения начисления он должен заполнить заявку, указав Ф. И. О., номер телефона и адрес электронной почты, после чего на экране появляется сообщение, что «независимое начисление» готово к выплате, и, чтобы его получить, мошенники просят сделать тестовый перевод на символическую сумму для проверки корректности счета, введя реквизиты пластиковой карты; в этот момент с гражданина списываются деньги, а мошенники получают доступ к данным карты.
Самые популярные дебетовые карты с бесплатным обслуживанием
|Название
|Проценты на остаток, %
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|нет
|0
|1,5%
|
Лиц.№ 3292
|0%
|0
|до 1,5%
|
Лиц.№ 1000
|до 7%
|0
|до 2%
|
Лиц.№ 1326
|до 5%
|0
|до 30%
|
Лиц.№ 316
|до 6%
|0 - 1 188
|до 30%
|
Лиц.№ 2673
О существовании такой схемы также знают в ВТБ, Росбанке и Газпромбанке, рассказали их представители, отметив, что указанная схема фишинга хоть и новая, но не является уникальной с точки зрения конечной цели: мошенники применяют методы социальной инженерии для введения жертвы в заблуждение.
В финорганизациях предупредили, что банк никогда не будет просить своего клиента сообщить номер банковской карты и тем более осуществить тестовый перевод под предлогом проверки корректности реквизитов счета.
По данным ЦБ, за 2020 год преступники украли у банковских клиентов порядка 10 млрд рублей, из них 4,2 млрд рублей — при оплате товаров и услуг на фишинговых ресурсах.
«Лаборатория Касперского» и ВТБ систематизировали данные о случаях онлайн-мошенничества, с которыми они столкнулись в первом полугодии 2021 года. Результаты содержатся в сообщении, которое распространила пресс-служба «Лаборатории Касперского».