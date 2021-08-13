Основное влияние на уменьшение годовой инфляции в июле 2021 года (на 0,04 процентного пункта — до 6,46%) оказало значительное снижение темпов удорожания плодоовощной продукции и зарубежных поездок. При этом продолжилось повышение годовых темпов роста цен на непродовольственные товары и продовольствие без овощей и фруктов. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка «Динамика потребительских цен» за июль 2021 года.

В комментарии отмечается, что волатильными компонентами, которые оказали основное сдерживающее влияние на показатели годовой инфляции в июле 2021 года, стали цены на плодоовощную продукцию, рост которых в условиях поступления нового урожая резко замедлился (на 5,01 п. п. — до 6,15%), компенсируя ускорение в мае — июне. Уменьшился также годовой прирост цен на услуги, в значительной мере за счет динамики цен на зарубежные поездки, которые продолжают колебаться в широком диапазоне в зависимости от изменения противоэпидемических режимов в России и мире.

Росстат: годовая инфляция замедлилась в июле до 6,46% Потребительские цены в России выросли в июле на 0,31% по сравнению с июнем 2021 года, а в годовом выражении (по сравнению с июлем 2020-го) — на 6,46%, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, годовая инфляция несколько замедлилась по сравнению с июнем, когда она оценивалась в 6,5%.

Годовые темпы прироста цен в сегментах с более стабильной динамикой — продуктов питания, кроме овощей и фруктов, непродовольственных товаров, — напротив, увеличились, подчеркивают эксперты Центробанка.

Изменения годовых показателей устойчивой ценовой динамики в июле были разнонаправленными, говорится в комментарии. «Замедлилось удорожание продуктов питания без плодоовощной продукции, на что, в частности, повлияли меры правительства по защите внутреннего рынка зерна, масличных культур от шоков мировых цен. При этом увеличился месячный прирост цен на непродовольственные товары (до 0,85%) во многом под влиянием растущего спроса и увеличения издержек производителей, в том числе связанного с ускоренным ростом цен на мировых товарных рынках», — сказано в обзоре.

Отставание роста выпуска многих непродовольственных товаров от увеличения спроса в условиях роста издержек определяло дальнейшее повышение темпов роста цен, отмечают эксперты ЦБ. Они констатируют, что, как и в предыдущие месяцы, в июле 2021 года высокими темпами росли цены на товары для дома и ремонта, легковые автомобили. Их значения были выше, чем в среднем в предыдущие три месяца.

«В рассматриваемом сегменте потребительского рынка давление на цены со стороны издержек было особенно сильным в условиях растущих мировых и, как результат, внутренних цен на металлы, древесину и продукцию их обработки. В целом темп прироста цен на непродовольственные товары (без учета нефтепродуктов) в июле увеличился до 0,86% (максимум с марта 2016 года). Годовые темпы роста цен на строительные материалы, мебель, автомобили также увеличились, что внесло основной вклад в повышение годового темпа роста цен на непродовольственные товары», — сказано в комментарии.

Рост мировых цен на нефть и нефтепродукты повлиял на ускорение повышения внутренних оптовых и розничных цен на моторное топливо, констатируют эксперты Банка России. В июле месячный прирост цен на него был выше, чем в среднем в апреле — июне. Правительство принимает меры по расширению предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке. Годовой рост цен на бензин замедлился, он остается ниже инфляции.

«Поступление нового урожая и снижение цен на грунтовые овощи внесли основной вклад в замедление продовольственной инфляции. Удешевление в июле картофеля, свеклы, моркови отчасти компенсировало ускоренный рост цен на них в предыдущие три месяца. Он был связан с более быстрым, чем обычно, исчерпанием запасов отечественной продукции в связи с недостаточным объемом и качеством урожая и, как результат, большей долей импорта на рынке», — поясняют аналитики Центробанка. Рост цен производителей продовольствия сдерживают также меры таможенно-тарифного регулирования.

Изменения в противоэпидемических режимах в России и за рубежом отражались на сохранении высокой волатильности цен на услуги, говорится в комментарии. «В июле подешевели зарубежные туры, в основном за счет поездок в Турцию, где снижение стоимости путевок, видимо, компенсировало июньский всплеск, сопутствовавший возобновлению полетов. Ужесточение правил приема отдыхающих в Краснодарском крае повлияло на снижение темпа роста цен на санаторно-курортные услуги. Сохранялась разнонаправленность в изменении годовых темпов роста цен на различные виды услуг», — говорится в комментарии.

Набиуллина: инфляция в России будет долгосрочным явлением Банк России в сентябре обсудит возможность снижения таргета по инфляции до 2—3% с нынешних 4%, решение будет к середине следующего года, пишет газета Financial Times со ссылкой на главу регулятора Эльвиру Набиуллину.

Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, остаются выше 4% в годовом выражении. «Это означает, что устойчивый рост внутреннего спроса все еще опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей, хотя и наметились признаки некоторого ослабления ценового давления. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7—6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4—4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%», — заключили аналитики Центробанка.