Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что инфляция в России будет долгосрочным явлением. Об этом в субботу глава регулятора заявила в интервью газете Financial Times .



«У нас был очень долгий период высокой инфляции в конце 1990-х и 2000-х годов. Наше население жило во время низкого уровня инфляции только очень короткие промежутки времени. Инфляционные ожидания были более сдержанными, когда условия были стабильнее <...>, но они реагируют на пандемию, цены растут», — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что ЦБ продолжит проводить жесткую кредитно-денежную политику. «Мы верим, что это экстренные меры, они не должны быть продолжительными, так как важно расширять производство, для которого нужны инвестиции. А для инвестиций необходимо, чтобы условия, в том числе таможенные пошлины и налоги, были предсказуемыми», — уточнила глава регулятора.

Набиуллина также отметила, что проводимая ЦБ политика по борьбе с инфляцией направлена на улучшение положения россиян. «Как мы знаем, инфляция — это налог на бедность. Именно бедные страдают больше всего. Поэтому наша политика по снижению инфляции и ее стабилизации на низком уровне нацелена на уменьшение уровня неравенства», — добавила она.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2021 году в РФ составит 5,7—6,2%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4—4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.