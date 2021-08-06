Потребительские цены в России выросли в июле на 0,31% по сравнению с июнем 2021 года, а в годовом выражении (по сравнению с июлем 2020-го) — на 6,46%, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, годовая инфляция несколько замедлилась по сравнению с июнем, когда она оценивалась в 6,5%.

По информации Росстата, товары подорожали по сравнению с июнем на 0,11%, а в годовом выражении — на 7,5%. В том числе продовольственные товары снизились в цене на 0,5% к июню и стали дороже на 7,43% к июлю-2020 (отдельно плодоовощная продукция подешевела на 6,87% в месячном выражении и подорожала на 6,15% в годовом). Цены на непродовольственные товары повысились на 0,77% и 7,55% соответственно.

Цены на услуги выросли на 0,88% по сравнению с июнем-2021 и на 3,83% по сравнению с июлем прошлого года.

Рост цен с начала года (по сравнению с декабрем 2020-го) составил 4,51%, в том числе на продовольствие — 4,99%, на непродовольственные товары — 4,77%, на услуги — 3,53%.

Рост потребительских цен в июле на 0,6% и более зафиксирован в 22 субъектах РФ, свидетельствуют данные Росстата. Наиболее заметным он был в Забайкальском крае и Республике Алтай (на 1,1%) в связи с удорожанием услуг на 2% и 3,5% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,1% (с начала года прирост цен составил 4% и 4,8% соответственно).

«В июле значительное влияние на динамику цен оказало удешевление плодоовощной продукции, — отмечают в Росстате. — Так, картофель подешевел на 20,3%, огурцы — на 19,5%, помидоры — на 17,9%, свекла — на 16,6%, лук — на 8,1%, бананы — на 5,7%, морковь — на 4,6%. Вместе с тем цены на капусту белокочанную выросли на 10,8%, на чеснок — на 2,8%, на сухофрукты — на 1,2%, на яблоки и апельсины — на 0,9%».

В числе прочего сообщается о продолжении в июле роста цен на строительные материалы: доски обрезные подорожали на 13,9%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — на 10,5%, металлочерепица — на 7,4%, еврошифер — на 5,6%, рубероид — на 4,9%, кирпич красный — на 3,4%, стекло оконное — на 3,1%.



Также статведомство указывает, что в июле во всех субъектах РФ был зафиксирован рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Более всего жилищные услуги подорожали в Калининградской области (на 18,3%), Севастополе (на 5,1%), Забайкальском крае (на 4,8%), коммунальные — в Удмуртии (на 6,8%), Кемеровской и Новгородской областях (на 6,4%), Якутии (на 6,2%).

Как отмечает Минэкономразвития в материале «О ценовой ситуации в июле» , плановая индексация регулируемых цен и тарифов с 1 июля внесла основной вклад в повышение цен на услуги в прошедшем месяце. «При этом в сегменте услуг, за исключением цен и тарифов, наблюдалась нехарактерная для этого времени года дефляция на уровне 0,1% месяц к месяцу (после роста цен на 1% месяцем ранее) под влиянием удешевления услуг зарубежного туризма», — указывают в МЭР.

