Банк «Открытие» с 17 августа повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов на 0,4—0,8 процентного пункта, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В пресс-релизе указано, что максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, составляет 6,5% годовых по вкладу «Надежный» (при выплате процентов в конце срока).

Максимальная ставка по расходно-пополняемому депозиту «Свободное управление» достигла 5,5% годовых.

Для вкладов «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление» также применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2 п. п. для премиальных клиентов.

В банке уточняют, что при оформлении любого вклада клиенту бесплатно предоставляется карта Visa, Mastercard или «Мир». Минимальная сумма для открытия вклада — 50 тыс. рублей. При суммарном остатке на всех счетах в группе «Открытие» (карточных, накопительных, инвестиционных и депозитах) более 500 тыс. рублей клиенту автоматически подключается статус «Плюс» с дополнительными привилегиями.