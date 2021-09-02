Глава ВТБ Андрей Костин считает, что крупнейшим банкам РФ нет необходимости выходить на рынок Крыма, ситуация с кредитованием и покрытием банковскими услугами в регионе нормальная. Такое мнение он высказал в кулуарах ВЭФ-2021.

«Вы знаете, сегодня в Крыму вообще-то инвестиций, даже государственных, столько, что их осваивать никак не могут, не успевают... И частный капитал начинает туда потихоньку возвращаться, а банковский сектор там достаточно закрывают РНКБ и банк «Россия», абсолютно», — отметил он.

По словам Костина, после 2014 года некоторое время в регионе было резкое падение кредитования, но сейчас ситуация нормализовалась. «В принципе, больших проблем я не вижу в банковском секторе, чтобы туда заходить крупным банкам», — сказал он.

Глава ВТБ отметил, что выход крупных российских банков в Крым — это попадание сразу под все санкционные списки.