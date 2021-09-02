Глава ВТБ Андрей Костин назвал оператора платежной системы «Мир» — Национальной системы платежных карт (НСПК) — интересным активом для банка. Об этом он заявил в эфире телеканала РБК на полях Восточного экономического форума.

«Я думаю, да. В принципе, это важная инфраструктурная единица, которая, на мой взгляд, будет развиваться дальше», — сказал Костин, отвечая на вопрос, является ли НСПК интересным активом для ВТБ.

По его мнению, НСПК находится еще в начале пути своего развития. «И в дальнейшем я думаю, что это будет неплохой проект, на нем можно и чисто заработать как на инвестиции», — добавил банкир.