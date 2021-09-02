Глава ВТБ Андрей Костин назвал оператора платежной системы «Мир» — Национальной системы платежных карт (НСПК) — интересным активом для банка. Об этом он заявил в эфире телеканала РБК на полях Восточного экономического форума.
«Я думаю, да. В принципе, это важная инфраструктурная единица, которая, на мой взгляд, будет развиваться дальше», — сказал Костин, отвечая на вопрос, является ли НСПК интересным активом для ВТБ.
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По его мнению, НСПК находится еще в начале пути своего развития. «И в дальнейшем я думаю, что это будет неплохой проект, на нем можно и чисто заработать как на инвестиции», — добавил банкир.
Российские власти внезапно начали обсуждать вопрос приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир»), созданной для защиты карточных расчетов в РФ от санкций в 2014 году, пишет «Коммерсант». Собеседники в Минфине и на финансовом рынке уверены, что момент для приватизации настал, причем компания может рассчитывать на успешное публичное размещение акций.