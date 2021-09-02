Снижение ставки ЦБ будет возможно не раньше 2023 года, заявил в интервью Business FM председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Мы ожидаем даже возможного повышения до конца года. Наши аналитики считают, что, может быть, до 7% в дальнейшем стабилизация на уровне 6—7%, потом, возможно, с 2023 года начнется снижение. Конечно, это будет зависеть от того, какая будет картина с инфляцией», — пояснил он.

По словам Костина, Центральный банк вынужден корректировать то, что произошло не в силу нашей собственной экономики.

«А то, что вы говорили, дешевые мировые деньги, они привели к серьезному росту цен на мировые товары, в том числе российского экспорта. И сейчас правительство принимает меры достаточно жесткого характера по введению специальных тарифов, фактически барьеров на экспорт, чтобы эти цены дальше не росли. Но тем не менее Центральный банк, именно отвечая на эти угрозы и рост цен, и рост инфляции прежде всего, вынужден был пойти на эту меру, которая, конечно же, негативно скажется на темпах роста кредитования, а в конечном итоге и на темпах роста экономики», — объяснил он.