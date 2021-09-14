Правительство запустило новый финансовый инструмент господдержки предпринимателей — «зонтичный» механизм предоставления поручительств, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Поручительства будут выдаваться Корпорацией МСП. По данным МЭР, благодаря новому инструменту доступ к банковским кредитам смогут получить 35 тыс. компаний малого и среднего бизнеса, а всего в данный сегмент экономики планируется привлечь свыше 600 млрд рублей к 2024 году.

«Зонтичные» поручительства — это дополнительная мера поддержки бизнеса, разработанная по поручению президента РФ. С помощью поручительств те компании, которым раньше банки отказывали в кредитах из-за отсутствия залога, теперь смогут получить доступ к заемному капиталу», — рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

В релизе указано, что «зонтичный» механизм даст возможность получить заемные средства целому сегменту предпринимателей, которым ранее кредиты для бизнеса были недоступны, а также позволит снизить конечные процентные ставки по привлеченному финансированию. При этом поручительство будет обеспечивать до 50% от суммы кредита, а предприниматель сможет получить его мгновенно в «одном окне» банка без обращения в Корпорацию МСП, так как весь документооборот между участниками осуществляется в цифровом формате.

Еще одним важным нововведением является то, что комиссию за поручительство будет платить банк, а не предприниматель. Так, заемщики со средним риском смогут увеличить объем привлеченных средств за счет поручительств и высвободить залоги, с низким риском — получить кредитные средства в среднем ниже на 1—2%.

Отбор банков для пилотного проекта проходил с 31 августа по 6 сентября. Участниками программы стали «Открытие», Промсвязьбанк, РНКБ, СберБанк, ВТБ и МСП Банк. Для банков-партнеров устанавливается обязательная доля инвестиционных кредитов, обеспеченных поручительством Корпорации МСП, — не менее 20%. Кроме того, банки обязуются достигнуть охватных показателей — минимального количества МСП, которые должны получить поручительство. В рамках реализации пилотного проекта до конца 2021 года компании микро-, малого и среднего бизнеса смогут дополнительно привлечь 20 млрд рублей кредитных средств при гарантийной поддержке Корпорации МСП на сумму 8 млрд рублей.

«Каждый второй отказ банка предпринимателям связан с отсутствием залога. Мы работаем с тремя группами бизнеса по уровню риска. Первая группа — это компании с высоким риском, по мнению банков. Это, как правило, неторговые компании. У нас в рамках пилота таких должно быть 20—25% в портфеле каждого банка в зависимости от риск-метрик. Вторая — это заемщики со средним уровнем риска. За счет того, что у них высвобождаются залоги под наши гарантии, банки увеличивают им лимит. Ставка в любом случае для нас — отдельный пункт, потому что она не должна быть высокой. Третья группа — это заемщики, которые и так получили бы кредит, но за счет нашего поручительства банки будут снижать процентную ставку», — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.