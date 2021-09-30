Суд Нью-Йорка утвердил мировое соглашение на сумму свыше 25 млн долларов между Внешпромбанком и его бывшим президентом Ларисой Маркус, сообщила пресс-служба АСВ.

Интересы Внешпромбанка в этой сделке представляет его конкурсный управляющий, Агентство по страхованию вкладов.

В релизе указано, что в рамках мирового соглашения Лариса Маркус согласилась добровольно передать под управление финансового управляющего Юрия Рожкова обнаруженные у нее зарубежные активы в США, Франции и Латвии ориентировочной стоимостью более 25 млн долларов. В состав имущества в том числе входят объекты недвижимости, акции, денежные средства и права требования. Средства от реализации переданного имущества пополнят конкурсную массу Ларисы Маркус и затем будут направлены на расчеты с ее кредиторами, крупнейшим из которых является Внешпромбанк.

Мировое соглашение было заключено в феврале 2021 года при содействии юристов компании А1, которая по договору с АСВ осуществляет в иностранных юрисдикциях комплекс мероприятий по привлечению к ответственности и обращению взыскания на активы лиц, виновных в доведении Внешпромбанка до банкротства. Соглашение было утверждено судом Нью-Йорка 28 сентября 2021 года и с этого момента вступило в законную силу.

Внешпромбанк, который лишился лицензии в январе 2016-го и в марте того же года был признан несостоятельным, является крупнейшим кредитором бывшего президента банка Ларисы Маркус в ее персональном банкротстве.

Хамовнический суд Москвы в середине мая 2017 года признал Ларису Маркус и вице-президента Внешпромбанка Екатерину Глушакову виновными в мошенничестве и присвоении 113,5 млрд рублей и назначил им наказание в виде девяти и четырех лет колонии общего режима соответственно. Мосгорсуд в апелляции уменьшил срок лишения свободы для Маркус до восьми с половиной лет, оставив приговор в отношении Глушаковой без изменений.

В конце мая 2017 года осужденная экс-глава Внешпромбанка Лариса Маркус была признана банкротом (по иску банка ВТБ 24 на сумму около 320 млн рублей).

В декабре 2017-го Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил заявление Внешпромбанка о включении 113,5 млрд рублей долга перед ним в реестр требований кредиторов Ларисы Маркус.

АСВ в декабре 2018 года потребовало через суд с Ларисы Маркус и остальных членов правления и совета директоров Внешпромбанка 219 млрд рублей.

В апреле 2021 года Лариса Маркус согласилась заключить мировое соглашение в отношении своих активов в США и Европе.