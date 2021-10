Платежная система Visa планирует изменить способ обработки определенных трансакций Apple Pay с 2022 года, пишет Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal. Это изменение приведет к тому, что комиссии с банков, выпускающих карты Visa, не будут взиматься по автоматическим регулярным платежам, например, за клубное членство или подписку на сервисы потокового видео.

В документе не упоминались сборы, которые платят банки, но подробно описывались изменения в так называемых токенах, которые Visa выдает для платежей с мобильных кошельков Apple Pay. Специальный токен, который заменяет номер карты, позволяет ей работать с Apple Pay, а также помогает обеспечить безопасность карты в случае потенциального нарушения данных.

Visa планирует начать использовать другой токен для регулярных автоматических платежей. Это фактически означает, что после первого платежа по подписке Apple не будет получать комиссию за следующие трансакции. Некоторые крупные банки ранее пытались снизить плату за Apple Pay в 2017 году, но, по словам людей, знакомых с этим вопросом, тогда им это не удалось.

Apple запустила систему мобильных кошельков Apple Pay в 2014 году. Тогда крупные банки, в том числе JPMorgan Chase & Co., Capital One Financial и Bank of America, согласились платить сборы за возможность держателей их карт расплачиваться с помощью iPhone. Некоторые руководители банков были возмущены, когда Apple запустила собственную кредитную карту в 2019 году с Goldman Sachs Group, сказали собеседники газеты, поскольку это сделало Apple их прямым конкурентом. В заявлении Apple говорится, что она тесно сотрудничает «почти с 9 000 банковских партнеров, чтобы предлагать Apple Pay клиентам почти в 60 странах и регионах».

По словам собеседников WSJ, руководители Apple заявили руководителям Visa, что они выступают против изменений. Компании ведут переговоры, и вполне возможно, что запланированные изменения не вступят в силу в названные сроки. Apple заявила, что банковские партнеры «являются важной частью роста Apple Pay». В сообщении компании говорится, что банки «инвестируют в новые способы внедрения и продвижения Apple Pay для своих клиентов для безопасных и частных покупок в магазинах и онлайн».