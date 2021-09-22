Mastercard вводит с 2022 года пониженные комиссии для малого бизнеса при приеме платежей с помощью смартфонов, пишет «Коммерсант» . Компания разослала банкам сообщение о введении с 21 января следующего года спецтарифа — interchange 1% при оплате с технологией Tap on Phone (когда в роли POS-терминала выступает смартфон). Там пояснили, что «заявленные изменения направлены на поддержку микробизнеса в том числе, для которого и создана технология приема оплаты в одно касание к смартфону картой или другим платежным устройством». В Mastercard надеются расширить аудиторию клиентов с учетом роста клиентского спроса на «бесконтактную оплату различными платежными устройствами». В платежной системе Visa сообщили, что сертифицировали в России решение для приема бесконтактных платежей на смартфонах в 2020 году, не уточнив тарифы.

По словам экспертов, сейчас для малых и микропредприятий тарифная нагрузка по договорам эквайринга достаточно высока. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров отметил, что тарифы, как правило, превышают 2%. Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, что эквайринг становится все более насущной необходимостью для развития розничного бизнеса, включая малый.

В Делобанке сообщили, что эквайрингом в смартфоне заинтересованы более 80% опрошенных предпринимателей. Но ряд банков, включая СберБанк, ВТБ, Альфа-Банк, СКБ-Банк, продвигают собственные решения по использованию смартфонов в виде терминалов. Как отметили в Делобанке, это «не только карточные платежи, но и возможность принимать оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей». Клиенты экономят на оборудовании и скорости подключения — «можно начинать принимать безналичные платежи через пять минут после установки приложения».

Введение Mastercard спецтарифа не приведет к значимым успехам, поскольку соответствующее снижение эквайринговых комиссий будет не слишком существенным, считает Прохоров. По словам независимого эксперта на рынке электронных платежей Андрея Вылегжанина, для действительно массового подключения малого и микробизнеса к оплате с помощью карт необходимо появление на российском рынке независимых компаний-интеграторов, занимающихся привлечением и подключением торговых точек к эквайрингу банков. Они будут просчитывать риски каждого ТСП, а пока их оценкой занимаются банки, это происходит медленно, и многие клиенты отсеиваются.