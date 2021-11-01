Некоторые банки с 1 ноября 2021 года внесли изменения по картам в части бонусных программ, кэшбэка, начисления процентов на остаток и стоимости обслуживания. Разберемся, что изменилось.

Кэшбэк и бонусные программы

Банк «Союз» в ноябре будет начислять баллы в категории «Жизнь онлайн: «Мой бонус» в размере 8%, «Премиальная» — 10%. Количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 тыс. баллов.

ВУЗ-Банк по 31 января 2022 года по картам «Максимум» и «Максимум Gold» начисляет 10% за покупки в категориях «Аптеки», «Магазины косметики», «Салоны красоты», «Магазины игрушек» и 1% за другие покупки.

Самые популярные дебетовые карты с cash back

Самые популярные дебетовые карты с cash back

Выбор пользователей Банки.ру
Название Стоимость обслуживания, ₽ Cashback
Польза
Хоум Кредит Банк
0 до 30%
Лиц.№ 316
Мультикарта
ВТБ
0 до 1,5%
Лиц.№ 1000
Кэшбэк карта
Райффайзенбанк
0 1,5%
Лиц.№ 3292
My life
Уральский Банк Реконструкции и Развития
0 до 10%
Лиц.№ 429
Премиум Up
Газпромбанк
0 до 15%
Лиц.№ 354
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Процент на остаток

Альфа-Банк с 1 ноября повысил для новых клиентов процентную ставку на остаток до 8% годовых по дебетовым картам «Альфа-карта с преимуществами» и «Альфа-карта Premium». Ставка 8% годовых начисляется с первого дня без дополнительных условий в первые два месяца, далее — 3% годовых.

Банк «Таврический» изменил начисление процентов на остаток по карте «Купил-Накопил». Теперь начисляется:

* При сумме покупок свыше 10 тыс. рублей на остаток от 10 тыс. до 100 тыс. рублей — 7%, на остаток свыше 100 тыс. рублей — 4% годовых.

* При сумме покупок свыше 30 тыс. рублей на остаток от 10 тыс. до 300 тыс. рублей — 8% годовых, свыше — 4% годовых.

* При сумме покупок свыше 70 тыс. рублей на остаток от 10 тыс. до 700 тыс. рублей — 8% годовых, на остаток свыше — 5% годовых.

Ранее максимальная процентная ставка составляла 7% годовых.

Кредит Европа Банк изменил условия начисления процентов: на остаток средств по карте «Card Plus» будет начисляться 6,5% (было 5,8%) на сумму от 10 тыс. рублей.

Банк «Венец» по дебетовым картам повысил процент на остаток до 4,5% по картам «Стандартная Gold» и «Пенсионная», до 4% — «Стандартная», «Стандартная Мир», «Стандарт + Золотая», до 3,5% — «Стандарт + Мир». По кредитной карте «Кредитная VIP» ставка также повысилась до 4,5% годовых при условии проведения оплаты в сумме от 30 тыс. рублей в месяц.

Московский Кредитный Банк в рамках акции будет начислять 8% годовых на сумму до 300 тыс. рублей до 31 декабря 2021 года при зачислении на карту пенсии или социальных выплат по карте «Мудрость».

Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток

Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток

Выбор пользователей Банки.ру
Название Проценты на остаток, % Стоимость обслуживания, ₽ Cashback
Польза
Хоум Кредит Банк
до 5% 0 до 30%
Лиц.№ 316
ОТП Максимум+
ОТП Банк
до 6% 0 - 3 588 до 10%
Лиц.№ 2766
Всё включено Gold промо
Фора-Банк
до 4,5% 0 до 20%
Лиц.№ 1885
Твой кешбэк
Промсвязьбанк
до 5% 0 - 1 788 есть
Лиц.№ 3251
Альфа-карта с преимуществами
Альфа-Банк
до 8% 0 до 2%
Лиц.№ 1326
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Стоимость обслуживания

Райффайзенбанк проводит акцию по кредитной карте «Кэшбэк на все»: при оформлении с 1 по 30 ноября 2021 года обслуживание на весь срок действия карты будет бесплатным.