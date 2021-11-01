



Некоторые банки с 1 ноября 2021 года внесли изменения по картам в части бонусных программ, кэшбэка, начисления процентов на остаток и стоимости обслуживания. Разберемся, что изменилось.

Кэшбэк и бонусные программы

Банк «Союз» в ноябре будет начислять баллы в категории «Жизнь онлайн: «Мой бонус» в размере 8%, «Премиальная» — 10%. Количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 тыс. баллов.

ВУЗ-Банк по 31 января 2022 года по картам «Максимум» и «Максимум Gold» начисляет 10% за покупки в категориях «Аптеки», «Магазины косметики», «Салоны красоты», «Магазины игрушек» и 1% за другие покупки.

Процент на остаток

Альфа-Банк с 1 ноября повысил для новых клиентов процентную ставку на остаток до 8% годовых по дебетовым картам «Альфа-карта с преимуществами» и «Альфа-карта Premium». Ставка 8% годовых начисляется с первого дня без дополнительных условий в первые два месяца, далее — 3% годовых.



Банк «Таврический» изменил начисление процентов на остаток по карте «Купил-Накопил». Теперь начисляется:

* При сумме покупок свыше 10 тыс. рублей на остаток от 10 тыс. до 100 тыс. рублей — 7%, на остаток свыше 100 тыс. рублей — 4% годовых.

* При сумме покупок свыше 30 тыс. рублей на остаток от 10 тыс. до 300 тыс. рублей — 8% годовых, свыше — 4% годовых.

* При сумме покупок свыше 70 тыс. рублей на остаток от 10 тыс. до 700 тыс. рублей — 8% годовых, на остаток свыше — 5% годовых.

Ранее максимальная процентная ставка составляла 7% годовых.

Кредит Европа Банк изменил условия начисления процентов: на остаток средств по карте «Card Plus» будет начисляться 6,5% (было 5,8%) на сумму от 10 тыс. рублей.

Банк «Венец» по дебетовым картам повысил процент на остаток до 4,5% по картам «Стандартная Gold» и «Пенсионная», до 4% — «Стандартная», «Стандартная Мир», «Стандарт + Золотая», до 3,5% — «Стандарт + Мир». По кредитной карте «Кредитная VIP» ставка также повысилась до 4,5% годовых при условии проведения оплаты в сумме от 30 тыс. рублей в месяц.

Московский Кредитный Банк в рамках акции будет начислять 8% годовых на сумму до 300 тыс. рублей до 31 декабря 2021 года при зачислении на карту пенсии или социальных выплат по карте «Мудрость».

Стоимость обслуживания

Райффайзенбанк проводит акцию по кредитной карте «Кэшбэк на все»: при оформлении с 1 по 30 ноября 2021 года обслуживание на весь срок действия карты будет бесплатным.