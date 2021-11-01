Некоторые банки с 1 ноября 2021 года внесли изменения по картам в части бонусных программ, кэшбэка, начисления процентов на остаток и стоимости обслуживания. Разберемся, что изменилось.
Кэшбэк и бонусные программы
Банк «Союз» в ноябре будет начислять баллы в категории «Жизнь онлайн: «Мой бонус» в размере 8%, «Премиальная» — 10%. Количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 тыс. баллов.
ВУЗ-Банк по 31 января 2022 года по картам «Максимум» и «Максимум Gold» начисляет 10% за покупки в категориях «Аптеки», «Магазины косметики», «Салоны красоты», «Магазины игрушек» и 1% за другие покупки.
Самые популярные дебетовые карты с cash back
|Название
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|0
|до 30%
|
Лиц.№ 316
|0
|до 1,5%
|
Лиц.№ 1000
|0
|1,5%
|
Лиц.№ 3292
|0
|до 10%
|
Лиц.№ 429
|0
|до 15%
|
Лиц.№ 354
Процент на остаток
Альфа-Банк с 1 ноября повысил для новых клиентов процентную ставку на остаток до 8% годовых по дебетовым картам «Альфа-карта с преимуществами» и «Альфа-карта Premium». Ставка 8% годовых начисляется с первого дня без дополнительных условий в первые два месяца, далее — 3% годовых.
Банк «Таврический» изменил начисление процентов на остаток по карте «Купил-Накопил». Теперь начисляется:
* При сумме покупок свыше 10 тыс. рублей на остаток от 10 тыс. до 100 тыс. рублей — 7%, на остаток свыше 100 тыс. рублей — 4% годовых.
* При сумме покупок свыше 30 тыс. рублей на остаток от 10 тыс. до 300 тыс. рублей — 8% годовых, свыше — 4% годовых.
* При сумме покупок свыше 70 тыс. рублей на остаток от 10 тыс. до 700 тыс. рублей — 8% годовых, на остаток свыше — 5% годовых.
Ранее максимальная процентная ставка составляла 7% годовых.
Кредит Европа Банк изменил условия начисления процентов: на остаток средств по карте «Card Plus» будет начисляться 6,5% (было 5,8%) на сумму от 10 тыс. рублей.
Банк «Венец» по дебетовым картам повысил процент на остаток до 4,5% по картам «Стандартная Gold» и «Пенсионная», до 4% — «Стандартная», «Стандартная Мир», «Стандарт + Золотая», до 3,5% — «Стандарт + Мир». По кредитной карте «Кредитная VIP» ставка также повысилась до 4,5% годовых при условии проведения оплаты в сумме от 30 тыс. рублей в месяц.
Московский Кредитный Банк в рамках акции будет начислять 8% годовых на сумму до 300 тыс. рублей до 31 декабря 2021 года при зачислении на карту пенсии или социальных выплат по карте «Мудрость».
Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток
|Название
|Проценты на остаток, %
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|до 5%
|0
|до 30%
|
Лиц.№ 316
|до 6%
|0 - 3 588
|до 10%
|
Лиц.№ 2766
|до 4,5%
|0
|до 20%
|
Лиц.№ 1885
|до 5%
|0 - 1 788
|есть
|
Лиц.№ 3251
|до 8%
|0
|до 2%
|
Лиц.№ 1326
Стоимость обслуживания
Райффайзенбанк проводит акцию по кредитной карте «Кэшбэк на все»: при оформлении с 1 по 30 ноября 2021 года обслуживание на весь срок действия карты будет бесплатным.