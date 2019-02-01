Обслуживание карты Тип карты

на выбор Mastercard Gold

Золотая Корона Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass) возможна привязка карты к Google Pay и Apple Pay Cash Back 1% от покупок;

макс. - 5 000 руб. / 100 долл. / 70 евро в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 3% годовых начисляются на остаток от 5 000 руб., 4% годовых - от 10 000 руб. до 50 000 руб. , 5% годовых - свыше 50 000 руб., 5,5% годовых - свыше 100 000 руб. от 3% до 5,5% Выпуск и обслуживание 1 500 ₽ Выпуск и обслуживание 100 $ Выпуск и обслуживание 80 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 49 999 руб. в месяц, 1%, мин. 150 руб. - свыше 50 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 49 999 руб. в месяц, 1%, мин. 150 руб. - свыше 50 000 руб. Лимиты по операциям установка индивидуальных лимитов обслуживания - 300 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 999 долл. в месяц, 1%, мин. 5 долл. - свыше 1 000 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 999 долл. в месяц, 1%, мин. 5 долл. - свыше 1 000 долл. Лимиты по операциям установка индивидуальных лимитов обслуживания - 10 долл. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 799 евро в месяц, 1%, мин. 5 евро - свыше 800 евро Снятие наличных в ПВН других банков 0% - до 799 евро в месяц, 1%, мин. 5 евро - свыше 800 евро Лимиты по операциям установка индивидуальных лимитов обслуживания - 8 евро Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+1,5% от суммы операции;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

бесплатное СМС - информирование;

невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях;

отсутствие комиссии за снятие до 49 999 руб. / 999 долл. / 799 евро в банкоматах и кассах сторонних банков;

начисление процентов на остаток средств на картсчете по картам в рублях Минусы высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро Дата актуализации 01.02.2019 15:09 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.