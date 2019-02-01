Венец, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Стандартная Gold
Mastercard Gold — Венец
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 500 ₽
- cash back 1%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 100 $
- cash back 1%
- стоимость обслуживания 80 €
- cash back 1%
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Mastercard Gold
- Золотая Корона
Технологические особенности
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- возможна привязка карты к Google Pay и Apple Pay
Cash Back
1%
- от покупок;
- макс. - 5 000 руб. / 100 долл. / 70 евро в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 3% до 5,5%
3% годовых начисляются на остаток от 5 000 руб., 4% годовых - от 10 000 руб. до 50 000 руб. , 5% годовых - свыше 50 000 руб., 5,5% годовых - свыше 100 000 руб.
Выпуск и обслуживание
1 500 ₽
Выпуск и обслуживание
100 $
Выпуск и обслуживание
80 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - до 49 999 руб. в месяц, 1%, мин. 150 руб. - свыше 50 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
0% - до 49 999 руб. в месяц, 1%, мин. 150 руб. - свыше 50 000 руб.
Лимиты по операциям
установка индивидуальных лимитов обслуживания - 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - до 999 долл. в месяц, 1%, мин. 5 долл. - свыше 1 000 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
0% - до 999 долл. в месяц, 1%, мин. 5 долл. - свыше 1 000 долл.
Лимиты по операциям
установка индивидуальных лимитов обслуживания - 10 долл.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - до 799 евро в месяц, 1%, мин. 5 евро - свыше 800 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
0% - до 799 евро в месяц, 1%, мин. 5 евро - свыше 800 евро
Лимиты по операциям
установка индивидуальных лимитов обслуживания - 8 евро
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+1,5% от суммы операции;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатное СМС - информирование;
- невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях;
- отсутствие комиссии за снятие до 49 999 руб. / 999 долл. / 799 евро в банкоматах и кассах сторонних банков;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете по картам в рублях
Минусы
- высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро
Дата актуализации
01.02.2019 15:09
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Стандартная Gold» в 7 городах России
3 429Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Банк «Венец»
- Адрес
- 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 19
- ОГРН
- 1027300000166
- Сайт
- www.venets-bank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ульяновск
- Телефоны
-
(8422) 32-62-84