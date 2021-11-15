Депозитный портфель российских банков за десять месяцев 2021 года увеличился на 1,2% против оттока на 0,8% за аналогичный период годом ранее. Об этом в Госдуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По словам главы регулятора, в прошлом и особенно в этом году на фоне мягкой денежно-кредитной политики, когда Центробанк в условиях пандемии снизил ставку до 4,25%, чтобы поддержать экономику, поддержать людей, ставки по депозитам стали низкими. «И поэтому мы должны были действовать достаточно решительно, чтобы банки начали менять свою процентную политику», — отметила она.

В результате ставки по депозитам, рассказала глава Банка России, наконец начали расти: в сентябре по депозитам на срок больше года банки предлагали 5,9% годовых, а в начале этого года было 4,2%.

«В октябре рост ставок продолжился, средняя где-то составляет 6,7%. С учетом нынешней инфляции эта ставка по депозитам низкая, как мы понимаем. Если мы вернем, а наша политика на это направлена, инфляцию к цели, то это будут уже положительные ставки по депозитам, депозиты будут выгодны и будут обгонять инфляцию. И мы видим, что люди уже реагируют на это. За десять месяцев этого года депозитный портфель вырос на 1,2%, а в прошлом году был отток на 0,8%. Люди с депозитов тоже переводили на текущие счета, мы видели, и на финансовый рынок уходили. Мы с вами даже вместе обсуждали необходимые меры по защите людей», — подчеркнула Набиуллина.