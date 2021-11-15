Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила «накачивание» экономики антикризисными мерами со спринтерским бегом, который не рассчитан на длительный период и приведет к потере темпов роста и кризису. Такое мнение она высказала, выступая в Госдуме.

«Если сравнить этот год с последующими, то можно провести аналогию со спринтерским бегом и бегом трусцой. Бежать быстро долго невозможно. Именно поэтому нельзя «накачивать экономику», заставляя ее расти выше потенциала, экономический организм в таком режиме долго работать не сможет, будет высокая инфляция, это как зашкаливающий пульс у бегуна, за ней потеря темпов роста — одышка, а потом сердечный приступ — экономический кризис», — отметила она.

По словам главы ЦБ, именно поэтому важно вовремя сворачивать антикризисные меры. «Мы быстро убежали от ковидного кризиса, теперь время двигаться вперед в нормальном темпе. И у нас действительно своевременно происходит нормализация бюджетной и денежно-кредитной политики», — сказала она.