Всероссийский Банк Развития Регионов ввел новый вклад «Исполнение желаний».

Депозит открывается в сумме от 10 тыс. рублей на срок от 181 до 550 дней. Процентная ставка в зависимости от срока составляет 7,9—8,1% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены.

Проценты ежемесячно выплачиваются на текущий счет или счет банковской карты либо капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке вклада до востребования.



Открыть вклад можно до 31 декабря этого года.