Компания «Ренессанс Жизнь» стала лауреатом премии Investment Leaders 2021 за программу накопительного страхования жизни «Надежный старт». Продукт победил в номинации «Лучшая программа накопительного страхования жизни».



«Надежный старт» — это программа, которая позволяет не только сформировать капитал в пользу ребенка к определенному сроку, но и получить надежную финансовую защиту в случае неблагоприятных событий, связанных со здоровьем и жизнью как ребенка, так и кормильца семьи.

Главная цель программы — защитить доход основного кормильца семьи и обеспечить его ребенку достойное будущее.

В случае непредвиденных ситуаций, когда кормилец теряет привычный доход, кроме базовых функций гарантированных накоплений и финансовой помощи, ребенок получает страховую защиту от различных рисков. Кроме того, помимо классической страховой защиты, программа включает в себя такие услуги, как онконавигатор, телемедицина и помощь детского психолога.

«Когда люди начинают думать об инвестициях, то задаются вопросом — что делать в первую очередь? Перед тем, как человеку что-то инвестировать, ему нужно иметь гарантированные накопления — в этом как раз задача накопительного страхования жизни. И если человек вдруг потеряет здоровье, работу или неудачно вложит свои сбережения, то у него будет материальный фундамент. Поэтому надежный, сбалансированный финансовый портфель начинается с накопительного страхования жизни и банковского депозита. Вклад в банке нужен как сбережения для текущего потребления, чтобы иметь высокую ликвидность под рукой. А накопительное страхование жизни — это гарантированное формирование накоплений и текущая финансовая защита от рисков, связанных с жизнью и здоровьем. Если в развитых странах накопительное страхование жизни — это базис финансового портфеля, который есть практически у каждой семьи, с помощью которого люди создают накопления с защитой от рисков для реализации крупных планов: пенсия, образование детей и так далее, — то в России и сейчас у таких страховых программ очень низкий уровень проникновения, а значит, большой потенциал для дальнейшего роста», — прокомментировал директор по продажам «Ренессанс Жизнь» Юрий Смышляев.