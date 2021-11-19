«Сбер»: объем кибермошенничества в России достиг максимума за всю историю наблюдений

Объем кибермошенничества в России в настоящее время достиг максимума за всю историю наблюдений, заявил зампред правления СберБанка Станислав Кузнецов, выступая на SOC-Форуме.

«Я вернусь к теме противодействия кибермошенничеству, киберпреступности. Я могу сказать, что объем фрода в стране на сегодняшний день превысил максимум за всю историю наблюдений. Это могут быть попытки, но киберпреступность, вообще совершение киберпреступлений, количество их увеличилось», — заявил он.

«Наши цифры показывают, что «Сбер» предотвратил за 11 месяцев этого года более 100 миллиардов рублей фрода, то есть мы спасли деньги своих клиентов, когда были попытки атаки. И эти цифры на самом деле беспрецедентны», — добавил Кузнецов.