«Сбер»: объем кибермошенничества в России достиг максимума за всю историю наблюдений
Объем кибермошенничества в России в настоящее время достиг максимума за всю историю наблюдений, заявил зампред правления СберБанка Станислав Кузнецов, выступая на SOC-Форуме.
«Я вернусь к теме противодействия кибермошенничеству, киберпреступности. Я могу сказать, что объем фрода в стране на сегодняшний день превысил максимум за всю историю наблюдений. Это могут быть попытки, но киберпреступность, вообще совершение киберпреступлений, количество их увеличилось», — заявил он.
«Наши цифры показывают, что «Сбер» предотвратил за 11 месяцев этого года более 100 миллиардов рублей фрода, то есть мы спасли деньги своих клиентов, когда были попытки атаки. И эти цифры на самом деле беспрецедентны», — добавил Кузнецов.
СберБанк оценивает дефицит кадров в России в сфере информационной безопасности в не менее 20 тыс. сотрудников, видит кадровую катастрофу и в преподавательском составе, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.07.12.2021 12:12