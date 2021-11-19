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«Сбер»: объем кибермошенничества в России достиг максимума за всю историю наблюдений

07.12.2021 12:30
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СберБанк

Объем кибермошенничества в России в настоящее время достиг максимума за всю историю наблюдений, заявил зампред правления СберБанка Станислав Кузнецов, выступая на SOC-Форуме.

«Я вернусь к теме противодействия кибермошенничеству, киберпреступности. Я могу сказать, что объем фрода в стране на сегодняшний день превысил максимум за всю историю наблюдений. Это могут быть попытки, но киберпреступность, вообще совершение киберпреступлений, количество их увеличилось», — заявил он.

«Наши цифры показывают, что «Сбер» предотвратил за 11 месяцев этого года более 100 миллиардов рублей фрода, то есть мы спасли деньги своих клиентов, когда были попытки атаки. И эти цифры на самом деле беспрецедентны», — добавил Кузнецов.

СберБанк оценивает дефицит кадров в России в сфере информационной безопасности в не менее 20 тыс. сотрудников, видит кадровую катастрофу и в преподавательском составе, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

 07.12.2021 12:12

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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