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СберБанк заявил о кадровой катастрофе в России

07.12.2021 12:12
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СберБанк

СберБанк оценивает дефицит кадров в России в сфере информационной безопасности в не менее 20 тыс. сотрудников, видит кадровую катастрофу и в преподавательском составе, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

«Мне кажется, надо смело признать, что у нас есть кадровая катастрофа в стране по направлению информационной безопасности… По нашей оценке, не менее 20 тысяч сотрудников по кибербезопасности — это дефицит кадров. Но еще большая кадровая катастрофа в преподавательском составе», — сказал Кузнецов, выступая на посвященном кибербезопасности SOC-форуме.

По его мнению, сегодня фокус должен быть сосредоточен на подготовке «большого отряда» преподавательского состава для того, чтобы быстрее решить проблему кадрового голода.

Ключевым направлением в работе по борьбе с мошенничеством является изменение ситуации на государственном уровне. Об этом в интервью «Известиям» заявил зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

 19.11.2021 13:55

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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