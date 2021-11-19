СберБанк заявил о кадровой катастрофе в России

СберБанк оценивает дефицит кадров в России в сфере информационной безопасности в не менее 20 тыс. сотрудников, видит кадровую катастрофу и в преподавательском составе, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

«Мне кажется, надо смело признать, что у нас есть кадровая катастрофа в стране по направлению информационной безопасности… По нашей оценке, не менее 20 тысяч сотрудников по кибербезопасности — это дефицит кадров. Но еще большая кадровая катастрофа в преподавательском составе», — сказал Кузнецов, выступая на посвященном кибербезопасности SOC-форуме.

По его мнению, сегодня фокус должен быть сосредоточен на подготовке «большого отряда» преподавательского состава для того, чтобы быстрее решить проблему кадрового голода.