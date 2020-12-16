Россияне стали реже брать ипотечные кредиты

В ноябре замедлились выдачи ипотечных кредитов, пишет «Коммерсант», уточняя, что в количественном выражении они остались почти на уровне октября, хотя ранее наблюдался ежемесячный рост. Причиной стало ускорение повышения ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в ноябре было выдано 61,89 тыс. ипотечных кредитов, что всего на 2,4 тыс. больше, чем в октябре. В «Объединенном кредитном бюро» (ОКБ), по предварительным оценкам, в ноябре выдачи по сравнению с октябрем почти не изменились. В октябре было выдано 155 тыс. кредитов, что на 4 тыс. больше результата сентября. В ноябре 2020 года, по данным ОКБ, было выдано 181 тыс. кредитов, в октябре 2020 года — 205 тыс.

По словам гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина, на ипотеку оказывают сильнейшее влияние сразу несколько разнонаправленных факторов. «С одной стороны, рост ключевой ставки, на которую ориентируются банки при определении процентных ставок. С другой стороны, это компенсируется продолжающейся, хоть и измененной программой государственной поддержки ипотечного кредитования», — отметил он, подчеркнув, что, несмотря на все сложности, ипотечное кредитование на протяжении последних месяцев остается «основным и практически единственным драйвером роста кредитования физических лиц, так как все иные виды кредитования демонстрируют негативную динамику».

При стабилизации выдач на уровне октября в ноябре отмечался заметный рост средней суммы выданного за месяц ипотечного кредита, добавили в БКИ. По данным «Эквифакса», в ноябре она составила 3,9 млн рублей по сравнению с 3,75 млн рублей в октябре. Данные ОКБ отличаются, но и там наблюдают положительную динамику: 3,16 млн рублей в ноябре против 3,06 млн рублей в октябре.

Рост средней величины выдаваемых кредитов связан с сохранением в ряде регионов восходящего тренда цен на рынке недвижимости, пояснил Лагуткин. «Увеличение суммы ипотеки связано главным образом с удорожанием средней стоимости квадратного метра за месяц примерно на 2,7 тысячи рублей на вторичном рынке и примерно на 4 тысячи рублей на новостройки, — подтвердил гендиректор ОКБ Артур Александрович. — Поскольку рост цен на недвижимость ускорился в первой половине декабря, то стоит ожидать и нового рекордного среднего размера ипотечного кредита по итогам года».

При этом, несмотря на замедление выдач и удорожание жилья, эксперты ждут в декабре положительной динамики выдач. Так, заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Егор Лопатин отметил, что в декабре исторически выдается больший объем кредитов в сравнении с другими месяцами. «А в декабре этого года итоговый объем рынка будет поддерживать не только количество ипотечных сделок, но и дальнейший рост среднего чека, — добавил эксперт. — Кроме того, в ноябре было большое число нерабочих дней, поэтому часть выдач перешла на декабрь. В результате рынок может показать результат, сопоставимый с декабрем прошлого года».