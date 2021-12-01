Российские заемщики за 11 месяцев этого года оформили ипотечных кредитов на 5,1 трлн рублей. Такую оценку ВТБ представил на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» заместитель президента — председателя правления банка Анатолий Печатников, передает пресс-служба кредитной организации.

Он подчеркнул, что это исторический рекорд, который на треть превышает результат за аналогичный период 2020 года.

По словам Печатникова, в декабре объем продаж на рынке может составить еще 500 млрд рублей, несмотря на произошедший рост ключевой ставки и реакцию крупнейших игроков.

Сам ВТБ за 11 месяцев выдал 1 трлн рублей ипотечных кредитов, что для банка также стало рекордом. С начала года жилищные условия смогли улучшить около 300 тыс. заемщиков банка. Спрос в ноябре стал максимальным с начала года: продажи превысили 130 млрд рублей.

«Конец года на рынке недвижимости традиционно характеризуется повышенным спросом, а на результат этого ноября дополнительно повлияла стабилизация цен на рынке жилья и ожидания заемщиков по повышению стоимости ипотеки», — поясняет Печатников.

По его мнению, в 2022 году, несмотря на прогнозируемый рост ключевой ставки и, как следствие, стоимости кредитов, спрос на ипотеку останется стабильно высоким. Основными факторами, которые поддержат потребительскую активность, станут льготные программы.



По прогнозам компании «Метр квадратный» из группы ВТБ, на текущий момент предпосылок к удорожанию жилья теми же темпами, что в конце прошлого — начале этого года, нет. В 2022 году аналитики ВТБ ожидают сохранения тренда на стабилизацию общего уровня цен. Вместе с тем в «Метре квадратном» обращают внимание на инфляционную составляющую и рост себестоимости строительства, которые не дадут ценам снижаться системно.