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Продажи долгов коллекторам в секторе МФО сократились вдвое

24.12.2021 11:20
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Известия

Продажи долгов в секторе МФО в этом году по сравнению с предыдущим сократились более чем в два раза, до 40 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные СРО НАПКА. Причины такого снижения — рекордное число проданных в 2020 году долгов с максимальным сроком просрочки и более ранняя их передача коллекторам в нынешнем году, а также ужесточение условий выдачи займов, отметили представители коллекторских агентств.

По словам директора СРО НАПКА Бориса Воронина, сокращение продаж просроченных долгов коллекторам более чем вдвое в 2021 году объясняется высокой базой 2020-го: на него пришелся пик цессии, новая задолженность еще просто не успела сформироваться. По данным НАПКА, объем рынка цессии в 2021-м сократился с 90 млрд рублей до 40 млрд рублей. В ассоциации ожидают, что в 2022 году показатель сохранится на уровне нынешнего. В целом продавать задолженность по-прежнему выгодно, поскольку на портфель таких долгов необходимо создавать резервы и МФО проще избавиться от него, подчеркнул Воронин.

В прошлом году МФО передали коллекторам максимально накопленные объемы долгов с большими сроками просрочки, сейчас же компании стали избавляться от проблемных займов гораздо раньше. В 2021 году микрофинансовые организации также ужесточили условия выдачи ссуд, а стоимость портфелей значительно увеличилась, рассказал генеральный директор коллекторского агентства «Столичное АВД» Давид Цацуа. Он уверен, что рынок цессии сохранится на текущем уровне и в 2022 году, так как МФО продолжат продавать долги быстрее, из-за чего общая сумма просрочки не будет успевать сильно вырасти.

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В 2021-м также уменьшилась средняя сумма продаваемого долга: она составила 30 тыс. рублей по сравнению с 37 тыс. годом ранее. Это связано с ужесточением требований регулятора на рынке и с тем, что многие игроки стали продавать более раннюю просроченную задолженность, объяснил управляющий директор ПКБ Павел Михмель. Он считает, что в 2022 году низкий объем продажи долгов сохранится, однако также на рынок цессии повлияет улучшение качества заемщиков. Пересмотр модели оценки кредитных рисков в прошлом году помог улучшить портрет среднестатистического клиента.

В следующем году МФО продолжат корректировать требования к заемщикам из-за сохраняющихся условий неопределенности и запускать краткосрочные смягчения. В эти периоды может произойти рост объемов и доли просроченной задолженности с последующим «откатом», предполагает председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев.

Доля просроченной задолженности по рынку МФО на 30 сентября этого года составила около 29,5% — лишь немногим больше, чем в 2020-м, отметили в пресс-службе Центробанка. Там не подтвердили тенденцию снижения объема продаваемых долгов по итогам девяти месяцев, однако отметили, что этот процесс в течение года неравномерен.

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