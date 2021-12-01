Регулирование деятельности микрофинансовых организаций (МФО) и кредитных потребительских кооперативов (КПК) планируется ужесточить, пишут «Известия» со ссылкой на проект основных направлений развития финансового рынка на 2022—2024 годы. Так, ЦБ намерен установить требования к деловой репутации руководства кредитных кооперативов, а на МФО распространить ограничения на продажу заемщикам дополнительных услуг.

В проекте основных направлений перечислены три задачи ЦБ по совершенствованию регулирования рынка микрозаймов и кредитных кооперативов: повышение прозрачности сектора и защищенности потребителей, создание условий для дистанционного предоставления микрофинансовых услуг, а также снижение издержек МФО и регуляторной нагрузки.

Для их достижения Банк России предложил целый комплекс мер. Регулятор намерен ввести новую модель допуска кредитных кооперативов на рынок и повысить требования к деловой репутации их руководящего состава. Как уточнили в ЦБ, соответствующий законопроект уже разрабатывается. Планируется, что регулятор будет принимать решение о включении КПК в реестр на основании документов, представленных саморегулируемой организацией. По оценкам Центробанка, эти меры повысят защищенность личных сбережений граждан, направляемых в кредитные кооперативы, минимизируют риски появления финансовых пирамид под видом таких организаций.

Защите прав заемщиков будет способствовать недавнее усиление административной и введение уголовной ответственности в отношении нелегальных кредиторов. За незаконную выдачу займов юрлицам будут грозить административные штрафы от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а за повторное правонарушение — до 2 млн рублей и приостановка работы до 90 суток. А для тех, кто уже привлекался к административной ответственности за незаконную выдачу займов суммой более 2,25 млн рублей, за повторное нарушение предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. В пресс-службе ЦБ добавили, что к рассмотрению в Госдуме готовится законопроект о введении уголовной ответственности «за нелегальную деятельность в сфере взыскания просроченной задолженности».

Банк России также предложил наделить МФО правом проверять сведения о заемщиках с использованием баз данных операторов связи. Такой законопроект сейчас дорабатывается, сообщили в ЦБ. Как пояснил источник в регуляторе и подтвердил один из участников рынка, речь идет о расширении возможностей кредитного скоринга за счет проверки баланса абонента — потенциального заемщика. В ЦБ полагают, что доступ к этим базам данных поможет микрофинансовым институтам усилить борьбу с мошенниками.

Еще одним нововведением станет распространение на МФО ограничений на продажу дополнительных услуг. Летом Госдума приняла закон, запрещающий банкам навязывать допуслуги при выдаче потребительских кредитов и уточняющий порядок расчета полной стоимости займов.

По словам зампреда Банка России Владимира Чистюхина, реформа рынка микрофинансовых организаций связана с закредитованностью населения. «Фактор роста потребительской активности, конечно, нельзя сбрасывать со счетов. Сегодня различные виды потребительских кредитов и микрозаймов весьма востребованны. Растет и закредитованность, и это не может нас не беспокоить. Иногда даже крайне малообеспеченные граждане пускаются в авантюрные заимствования. Этот процесс нам хотелось бы остановить. Поэтому необходимо еще раз внимательно посмотреть на риск-политики МФО в необеспеченных сегментах кредитования. Новые ограничения заставят МФО более ответственно подходить к выдаче займов — они ведь тоже должны быть заинтересованы в возврате займа и сохранении «хороших» заемщиков», — рассказал он в интервью «Российской газете».