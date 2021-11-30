Размер среднего просроченного банковского долга на каждого жителя страны трудоспособного возраста с начала 2021 года вырос на 7%, или 760 рублей, и превысил 11,6 тыс. рублей. С января 2020 года показатель вырос на треть, с 8,9 тыс. рублей. К таким выводам пришли в коллекторском агентстве «Долговой консультант».

Средний просроченный банковский долг каждого жителя страны трудоспособного возраста рассчитывается как соотношение численности населения в возрасте от 16 до 55 у женщин и до 60 лет у мужчин к общей сумме необслуживаемых более 90 дней банковских кредитов.

«Увеличение просроченного долга на одного работающего говорит о сложном финансовом положении большого количества российских домохозяйств. Увеличивается количество семей, у которых после выплаты платежей по кредитам не хватает средств на самое необходимое. Один проблемный банковский кредит, по нашей оценке, затрагивает как минимум трех человек, поэтому среднестатистический просроченный долг — потенциальные потери каждого жителя страны, — говорит генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов. — Вызывает беспокойство не сумма долга — 11,6 тысячи рублей, а то, что показатель за год и третий квартал вырос на 30%. Это один из признаков того, что та часть населения, которая не справляется с долговой нагрузкой, растет».

Повышение пенсионного возраста с января 2020 года условно увеличило базу трудоспособного населения на 0,3%, или 260 тыс. человек в целом по стране. При этом произошел резкий прирост совокупной просроченной розничной задолженности перед банками, с начала года на 7%, или порядка 63 млрд рублей. Вместе с тем общая численность населения за год сократилась на 0,4%, или 576 тыс. человек.

Максимальная средняя сумма просроченного долга на одного жителя страны трудоспособного возраста составляет 18 тыс. рублей (Московская область), минимальная — 1,9 тыс. (Севастополь). Наибольший прирост средней суммы долга с начала 2021 года зафиксирован в Севастополе (плюс 38%), сокращение — в двух регионах страны, Республике Бурятия (минус 3%, до 10,4 тыс. рублей) и Новгородской области, (минус 3%, до 10,1 тыс. рублей).