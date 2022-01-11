Эксперты предупредили о замедлении в два раза темпов роста страхового рынка

Темпы прироста страхового рынка по итогам этого года снизятся в два раза в сравнении с 2021 годом, рынок вырастет на 7—9% (без учета страхования жизни — на 5—7%), а сборы достигнут 1,95 трлн рублей; размер сборов превысит итоги 2021-го на 150 млрд рублей, пишут «Ведомости», ссылаясь на предварительный прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА».

Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», своего пика ключевая ставка достигнет в I квартале на уровне 9%, а к концу году снизится до 7,75%; продолжающееся повышение ключевой ставки будет давить на все сегменты страхового рынка, в рейтинговом агентстве не ожидают сокращения ни по одному из них; драйвером всего рынка останется страхование жизни: премии вырастут примерно на 13% до 592 млрд рублей, темпы роста сегмента замедлятся в 1,5—1,8 раза. Ситуация может поменяться, если ЦБ начнет регулировать продажи инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни, которые повлияют на продвижение страховых продуктов банками.

Сильнее всего замедлится рост страхования от несчастных случаев и болезней — темп прироста взносов снизится в три раза; рост страхования автокаско в 2022 году также упадет почти в три раза (до 5—7%); сборы ОСАГО не вырастут и останутся на уровне 2021-го — 235 млрд рублей; темпы прироста премий добровольного медицинского страхования (ДМС) в 2022-м составят 8—10%.

Лента новостей Банк России опубликовал первый рэнкинг страховщиков по уровню жалоб на ОСАГО Больше всего жалоб, поступивших в Банк России в первой половине 2021 года на ОСАГО, пришло от клиентов страховых компаний «Армеец», «Страховая бизнес группа» и «Паритет-СК». Их индикатор потребительского риска составил 1,66, 1,12 и 0,6 соответственно, свидетельствует опубликованный регулятором первый рэнкинг страховщиков по уровню жалоб на ОСАГО. 23.12.2021 12:00

По мнению участников рынка, совокупный объем страховых премий по итогам 2022 года превысит 1,8 трлн рублей, из них около 500 млрд придется на страхование жизни, темпы прироста премий замедлятся: на это повлияет ожидаемое снижение объемов ипотечного и автокредитования, а также отсутствие крупных инфраструктурных проектов; убыточность по автострахованию будет продолжать расти в связи с увеличением цен на запчасти и их дефицитом, снижение сборов ожидается и в сегменте ДМС из-за роста количества обращений клиентов, объем премий также может снизиться в страховании жизни из-за увеличения регуляторной нагрузки.

Как считают страховщики, на рынок будет давить инфляция, которая охладит интерес к кредитованию из-за повышения ключевой ставки, что затормозит рост числа договоров; в то же время инфляция спровоцирует рост объемов некоторых видов страхования, например удорожание стоимости автомобилей для каско, медленнее всего будет расти страхование имущества юрлиц из-за высокой ценовой конкуренции между страховщиками; локомотивом роста страхового рынка в 2022 году будут личные виды страхования: страхование жизни и страхование от несчастных случаев, двузначный процентный прирост премий ожидают также в ДМС и каско.