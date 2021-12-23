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Банк России опубликовал первый рэнкинг страховщиков по уровню жалоб на ОСАГО

23.12.2021 12:00
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Время прочтения: 2 минуты
Источник
Banki.ru
Темы
Армеец Страховая бизнес группа Паритет-СК Двадцать первый век Пари Спасские ворота Мегарусс-Д РЕСО-Шанс Медэкспресс

Больше всего жалоб, поступивших в Банк России в первой половине 2021 года на ОСАГО, пришло от клиентов страховых компаний «Армеец», «Страховая бизнес группа» и «Паритет-СК». Их индикатор потребительского риска составил 1,66, 1,12 и 0,6 соответственно, свидетельствует опубликованный регулятором первый рэнкинг страховщиков по уровню жалоб на ОСАГО.

Ни одной жалобы не зафиксировано у клиентов следующих компаний: «Двадцать первый век», «Пари» «Спасские ворота», «Мегарусс-Д», «РЕСО-Шанс» и «Медэкспресс».

Как поясняется, место каждой компании определяет число жалоб, поступивших в Банк России в первой половине 2021 года, из расчета на 10 тыс. клиентов страховщика. В рэнкинге компании расположены по мере снижения этого индикатора. Согласно методике, учитываются только те жалобы, которые были признаны обоснованными, — по ним подтвердились факты нарушения прав потребителя или использования неприемлемых практик.

«Мы начали с ОСАГО, поскольку это социально значимый вид страхования. Кроме того, мы получаем по нему наибольшее количество жалоб на страховщиков, — отметил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута. — Рэнкинг поможет автовладельцам в выборе страховщика, а для страховых компаний он станет еще одним ориентиром при совершенствовании работы с клиентами».

Регулятор планировал разместить на сайте пилотный рэнкинг в 2020 году, однако публикация была перенесена из-за снижения количества аварий на дорогах под влиянием ограничительных мер в связи с пандемией. В 2022 году будет опубликован рэнкинг по итогам второй половины 2021 года, в дальнейшем он станет ежегодным.

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