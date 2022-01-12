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​ВТБ повысил доходность по текущим счетам для пенсионеров

12.01.2022 15:25
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
ВТБ

ВТБ повысил ставку по текущему счету для тех, кто получает пенсию на карту банка. Теперь максимальная процентная ставка составит 8% годовых. При переводе пенсионных выплат на счет ВТБ до конца апреля клиент дополнительно получит 2 тыс. рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Дополнительные 4% к базовой ставке по текущему счету будут ежемесячно начисляться всем, кто получает пенсию на карту ВТБ и тратит по ней не менее 3 тыс. рублей в месяц. Повышенная процентная ставка распространяется на остаток по счету до 100 тыс. рублей.

«Клиентам, которые до 30 апреля получат первую пенсию на карту банка, ВТБ дополнительно начислит на счет «приветственные» 2 тыс. рублей. Кроме того, банк автоматически подключает им бесплатную страховку счетов и карт на случай мошеннических списаний», — говорится в релизе.

В финучреждении добавили, что помимо представителей старшего поколения ВТБ в 2021 году предложил дополнительные преимущества получателям регулярных детских выплат, разовых «школьных» выплат к новому учебному году и пособий по инвалидности.

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