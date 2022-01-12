​ВТБ повысил доходность по текущим счетам для пенсионеров

ВТБ повысил ставку по текущему счету для тех, кто получает пенсию на карту банка. Теперь максимальная процентная ставка составит 8% годовых. При переводе пенсионных выплат на счет ВТБ до конца апреля клиент дополнительно получит 2 тыс. рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.



Дополнительные 4% к базовой ставке по текущему счету будут ежемесячно начисляться всем, кто получает пенсию на карту ВТБ и тратит по ней не менее 3 тыс. рублей в месяц. Повышенная процентная ставка распространяется на остаток по счету до 100 тыс. рублей.

«Клиентам, которые до 30 апреля получат первую пенсию на карту банка, ВТБ дополнительно начислит на счет «приветственные» 2 тыс. рублей. Кроме того, банк автоматически подключает им бесплатную страховку счетов и карт на случай мошеннических списаний», — говорится в релизе.

В финучреждении добавили, что помимо представителей старшего поколения ВТБ в 2021 году предложил дополнительные преимущества получателям регулярных детских выплат, разовых «школьных» выплат к новому учебному году и пособий по инвалидности.