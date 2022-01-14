Рынок автокредитования, несмотря на уверенный рост, в новых экономических и эпидемиологических реалиях становится все менее маржинальным из-за дефицита автомобилей, рыночного диктата дилеров и инертности производителей, пишет «Коммерсант», уточняя, что в таких условиях банки ищут новые направления развития автокредитования: осваивают маркетплейсы и экосистемы, расширяют категории предлагаемых машин.

Прошлый год на рынке автокредитования завершился на положительной ноте: количество выданных в декабре кредитов составило 76,1 тыс., что на 7% выше показателя предыдущего месяца и на 4% больше значения декабря 2020 года. Объем кредитов за месяц даже установил рекорд в 102 млрд рублей, а в целом за год он приблизился к 1,1 трлн рублей.

Однако если до пандемии декабрь по количеству выданных автокредитов традиционно был одним из лучших месяцем года, на этот раз количество оказалось значительно ниже среднего показателя за предшествующие 11 месяцев (78,1 тыс.). Общий же объем выданных кредитов за год составил 935 тыс., что лишь на 0,5% выше показателя 2020 года и чуть меньше декабря 2019-го (939 тыс.). Ситуацию спас рост среднего чека на фоне дефицита автомобилей и разгона инфляции — до 1,33 млн рублей. Темпы роста составили 28%, это рекорд за пять лет.

При этом участники рынка ожидают продолжения общего удорожания кредитов. Влияние будет оказывать и рост ключевой ставки (только в декабре ЦБ повысил ее на 1 процентный пункт, до 8,5%, в ближайшие месяцы аналитики ожидают роста до 9—9,5%), и повышение цен на автомобили на фоне мирового кризиса полупроводников (уже в новом году автоконцерны увеличили цены на ряд популярных марок на 2—3%).

Рост цен вызван дефицитом новых машин и «провоцирует общее состояние неопределенности на рынке», отметил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Иван Жигарев. Естественно, банки видят и разницу в темпе роста стоимости автомобилей и доходов населения — это напрямую влияет на спрос, добавила руководитель подразделения «Росбанк Авто» Наталья Русова.

Вместе с тем рост валового объема автокредитования слабо отразился на финансовых показателях банков. По итогам девяти месяцев 2021 года, согласно отчетности РСБУ, процентные доходы по клиентским ссудам у Сетелем-Банка (крупнейший банк по объему автокредитов, входит в группу СберБанка) снизились на 1% до 13,1 млрд рублей.