НБКИ: выдача автокредитов в России снижается четвертый месяц подряд

Число кредитов, выданных на покупку автомобилей, снижается уже четвертый месяц подряд: по сравнению с августом 2021 года в декабре оно сократилась на 17,2%, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. В России в декабре 2021 года было выдано 74,5 тыс. автокредитов, что на 1,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на «высокий сезон», по сравнению с ноябрем число выданных автокредитов также снизилось — на 2,5%.

Наибольшее количество автокредитов было выдано в Москве (6 тыс. ед.), Московской области (4,8 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (4,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (3,7 тыс. ед.) и Республике Татарстан (3 тыс. ед.).

Максимальный рост количества выданных автокредитов был зафиксирован в Ставропольском крае (+16,8%), Белгородской (+15,3%), Вологодской (+13,6%) и Тульской (+11%) областях, а также в Краснодарском крае (+10,4%). Наибольшее сокращение числа выданных автокредитов зафиксировано в Республике Башкортостан (-19,5%), Челябинской (-15,4%) и Свердловской (-12,7%) областях, а также в Республике Татарстан (-11%) и Нижегородской области (-10,2%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов сократилась на 6% и 2,6% соответственно.