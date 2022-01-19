Аналитики прогнозируют рост объема страховых премий в 2025 году до 2,5 трлн рублей

Объем собранных страховых премий в 2025 году может достичь 2,5 трлн рублей, превысив показатель 2021 года почти на 40%, пишет «Коммерсант». Это следует из проекта стратегии развития отрасли до 2025 года, разработанного Национальным рейтинговым агентством (НРА) по заказу Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Согласно стратегии, доля иного страхования, чем страхование жизни, сократится с 70% до 66%, тогда как доля страхования жизни увеличится с 29% до 33%. Этому будет способствовать включение договоров долгосрочного страхования жизни в инвестиционный налоговый вычет, что приведет к росту привлекательности продукта для потенциальных страхователей.

Документ также предусматривает стимулирование разработки программ возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям, с использованием механизма добровольного страхования. Будут развиваться и продукты, обеспечивающие защиту от рисков, связанных с внедрением новых технологий. В том числе с учетом повышения ответственности за разглашение персональных данных.

Среди факторов, сдерживающих развитие рынка, разработчики стратегии называют избыточное регулирование, которое может привести к росту затрат на оплату труда и будет препятствовать развитию новых продуктов. Также отмечается возможность ухудшения эпидемиологической ситуации, чреватой увеличением объема страховых выплат, в том числе в сегменте страхования жизни и здоровья.

Лента новостей Эксперты предупредили о замедлении в два раза темпов роста страхового рынка Сильнее всего замедлится рост страхования от несчастных случаев и болезней — темп прироста взносов снизится в три раза; рост страхования автокаско в 2022 году также упадет почти в три раза (до 5—7%); сборы ОСАГО не вырастут и останутся на уровне 2021-го. 11.01.2022 09:09

По оценке руководителя практики по работе со страховыми компаниями КПМГ Юлии Темкиной, к 2024 году общий объем рынка составит 2,32 трлн рублей. Опережающим будет рост в сегменте страхования жизни — в среднем до 746 млрд рублей. В сегменте страхования иного, чем страхование жизни, ежегодный рост составит до 1,58 трлн рублей. Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин отметил, что остается риск существенных изменений в регулировании страхования жизни и кредитного страхования — в частности, ЦБ может ввести ограничения, чтобы защитить интересы страхователей.

По словам замглавы «Ингосстраха» Ильи Соломатина, в расширении страхования может помочь стимулирование страхования жилья и НСЖ государством, включая налоговые льготы. К 2025 году может снизиться доля ОМС в связи с политикой государства «по замещению страховых медицинских организаций фондами», считает он.