ЦБ хочет, чтобы страховые посредники раскрывали больше информации о себе на своих сайтах

Страховщики должны контролировать раскрытие на сайтах своих посредников, которые предлагают страховые услуги через Интернет, сведений о посреднике и его полномочиях. Об этом говорится в информационном письме Банка России, содержание которого приводится в релизе регулятора.

К такой информации Центробанк рекомендует относить в том числе номер заключенного со страховщиком гражданско-правового договора. По нему потребитель сможет проверить полномочия посредника на сайте страховой компании, где публикуется реестр всех агентов и брокеров, с которыми сотрудничает страховщик.

Банк России выявил случаи, когда страховые посредники, осуществляющие деятельность в Интернете, не раскрывают необходимую информацию о себе. Это не позволяет потребителю убедиться в надежности лица, предлагающего услуги по страхованию, и повышает риски взаимодействия с мошенниками, указывает регулятор.



В письме также отмечается недопустимость участия страховых посредников в обмене информацией в электронной форме, если страховщик не наделил их соответствующими полномочиями.