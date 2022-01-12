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ЦБ хочет, чтобы страховые посредники раскрывали больше информации о себе на своих сайтах

12.01.2022 17:34
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Страховщики должны контролировать раскрытие на сайтах своих посредников, которые предлагают страховые услуги через Интернет, сведений о посреднике и его полномочиях. Об этом говорится в информационном письме Банка России, содержание которого приводится в релизе регулятора.

К такой информации Центробанк рекомендует относить в том числе номер заключенного со страховщиком гражданско-правового договора. По нему потребитель сможет проверить полномочия посредника на сайте страховой компании, где публикуется реестр всех агентов и брокеров, с которыми сотрудничает страховщик.

Банк России выявил случаи, когда страховые посредники, осуществляющие деятельность в Интернете, не раскрывают необходимую информацию о себе. Это не позволяет потребителю убедиться в надежности лица, предлагающего услуги по страхованию, и повышает риски взаимодействия с мошенниками, указывает регулятор.

В письме также отмечается недопустимость участия страховых посредников в обмене информацией в электронной форме, если страховщик не наделил их соответствующими полномочиями.

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