ЦБ: подпись заемщика под кредитным договором недопустимо заменять телефонным звонком

Кредитный договор и любые изменения его условий должны быть подписаны собственноручной или электронной подписью заемщика — использование других способов подтверждения согласия человека с условиями договора недопустимо. Об этом говорится в информационном письме Банка России.

Регулятор выявил случаи, когда кредиторы считали договор заключенным без получения подписи заемщика. «В рамках поведенческого надзора Банком России выявлено использование кредиторами практик заключения договора потребительского кредита (займа), при которых согласие заемщика выражается посредством совершения действий, свидетельствующих о его согласии с предлагаемыми кредитором индивидуальными условиями (конклюдентные действия), либо телефонного звонка в адрес кредитора с информированием последнего о согласии на получение потребительского кредита (займа) на предложенных индивидуальных условиях. Как в первом, так и во втором случае заемщиком индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) не подписываются ни собственноручной подписью, ни ее аналогом», — отмечается в письме ЦБ.

В сопровождающем релизе приводится пример: банк без предварительного уведомления направляет человеку кредитную карту по почте, а «подписью» по такому договору признает телефонный звонок гражданина об активации карты.

В некоторых ситуациях эти карты попадают в чужие руки, что создает риск мошенничества и утечки персональных данных, отмечают в Центробанке. Такие практики противоречат законодательству и могут привести к нарушению прав потребителя, считает регулятор.

В письме также рассматривается ситуация с изменением лимита кредитования. «Если в индивидуальных условиях договора потребительского кредита (займа) сторонами согласован порядок изменения лимита кредитования, увеличение/уменьшение лимита кредитования может производиться без согласования в табличной форме. Вместе с тем, поскольку изменение лимита кредитования по договору потребительского кредита (займа) может негативно отразиться на платежеспособности и финансовом положении заемщика, по мнению Банка России, наилучшей практикой может быть признано изменение лимита кредитования одним из следующих способов: внесение изменений в индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) (формирование и согласование с заемщиком индивидуальных условий с новым лимитом); в порядке, установленном индивидуальными условиями договора потребительского кредита (займа), при условии что такой порядок предусматривает предварительное согласование кредитором и заемщиком нового лимита кредитования. При этом у заемщика должна быть возможность отказаться от изменения лимита кредитования».