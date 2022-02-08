Россияне открыли банковских депозитов на рекордные 27,8 трлн рублей

Депозиты россиян выросли до рекордных 27,8 трлн рублей, из которых 17,1 трлн приходятся на срочные вклады, а еще 10,7 трлн — на текущие счета, пишут «Известия» со ссылкой на профильный аналитический Telegram-канал MMI. Но при этом его авторы уверены, что Банк России на заседании 11 февраля повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5%, даже несмотря на явное включение трансмиссионного механизма (он воздействует на экономическую активность и уровень цен в кратко- и среднесрочном периодах).

Собеседники объясняют, что повышение ставок всегда способствует перетоку средств населения во вклады, а стабилизация ДКП и инфляции станут дополнительными аргументами в пользу открытия еще большего числа срочных депозитов ради фиксации относительно высокой ставки на длительный период. «Помимо более привлекательных условий, которые стимулируют приток новых средств, на рост объема вкладов в банковской системе оказывают влияние и эффект капитализации процентов, и снижение спроса на ипотеку», — пояснил начальник отдела анализа банковского и финансового рынков ПСБ Илья Ильин, добавив, что темпы прироста депозитов физлиц могут выйти на пятилетний максимум.

Схожее мнение приводит и старший аналитик «Сбер Управление Активами» Владислав Данилов. Он ожидает, что если ставка вырастет на 100 б. п., то регулятор будет близок к завершению цикла ее ужесточения. «Мы ожидаем постепенного замедления инфляции благодаря предыдущим повышениям ставки, консервативной бюджетной политике и постепенному ослабеванию давления со стороны мировых товарных рынков и глобальных перебоев в цепочках поставок», — объяснил свою позицию эксперт.

Он также добавил, что нынешний рост объема депозитов означает повышенный интерес населения к сбережению относительно потребления, что в целом может стать дополнительным дезинфляционным фактором. Проще говоря, деньги, которые могли уйти на покупку различных товаров, лежат в банках в замороженном состоянии, что в свою очередь приводит к снижению спроса и замедлению роста цен.

«Граждане формируют финансовую подушку безопасности и меньше тратят, потому и растет объем вкладов. Спрос на дорогие покупки снижается и будет снижаться. Только автомобили за прошлый год выросли в цене на 25–50%, недвижимость за два последних года — плюс 45% в среднем по стране», — согласился основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров.