Mastercard снизит комиссии для денежных переводов по номеру телефона

Международная платежная система Mastercard с 23 апреля 2022 года установит нулевые комиссии за денежные переводы с карты на карту между физическими лицами, которые будут зависеть от подключения банков к ее платформе Mastercard Transfer Hub, пишет РБК, уточняя, что этот сервис позволяет переводить денежные средства по простым идентификаторам — номеру телефона, адресу электронной почты или ID-аккаунту в социальных сетях.

Так, если банк отправителя не подключен к платформе, то комиссия для банка получателя составит 0% за перевод; если банк отправителя подключен, а банк получателя нет, то последний заплатит 0,2%; если подключены оба банка, то банк получателя заплатит банку отправителя 0,015%.

Два источника сообщили, что ранее у платежной системы не было нулевых или сниженных комиссий за переводы по номеру телефона, адресу электронной почты или аккаунту в соцсети. Кроме того, по их словам, сейчас банки платят за обращение к Mastercard Transfer Hub, когда в переводе участвует их карта.

Mastercard пошла на смягчение условий, чтобы конкурировать с Системой быстрых платежей — платформой переводов по номеру телефона, запущенной ЦБ, говорят источники на рынке. Mastercard хочет сделать собственную платформу привлекательнее для банков и мотивировать их подключать карты клиентов к переводам по простому идентификатору, объяснил один из собеседников. «Держатели карт могут самостоятельно зарегистрироваться в системе, но Mastercard рассчитывает, что банки будут включать этот пункт в договор при выпуске новых карт и автоматически присоединять всех клиентов к Mastercard Transfer Hub», — рассказал один из собеседников. По его словам, платформа была запущена еще в 2016 году, но пока не пользуется популярностью. Также, по мнению старшего вице-президента, директора по инновациям Почта Банка Анастасии Масленниковой, снижая тарифы, Mastercard рассчитывает на симметричное снижение банками комиссий для клиентов за переводы с карты на карту.

«Сервис платформы Mastercard Transfer Hub с точки зрения клиента-отправителя похож на сервис переводов Системы быстрых платежей: в качестве идентификаторов получателя используется номер телефона, адрес электронной почты или аккаунт в социальной сети», — объяснил представитель банка «Зенит». По словам одного из источников, Mastercard Transfer Hub хранит все мобильные номера клиентов, привязанные к карточному счету. Средства можно перечислить на карты Mastercard, Maestro или Visa.

Получить деньги можно на карты любых банков, как зарегистрированных в системе, так и не зарегистрированных. Если карта клиента зарегистрирована, то перевод придет на нее. Если нет, то получатель получит ссылку в сообщении на номер телефона, в почте или аккаунте социальной сети. При переходе по ссылке надо ввести полученный код, а затем указать номер карты и принять перевод. Интерфейс платформы может быть встроен в соцсети или мобильные приложения банков.

В 2021 году в некоторых крупных российских банках переводы через СБП уже обогнали переводы через другие каналы. ЦБ рассчитывает, что в 2023 году доля переводов в СБП в структуре всех межбанковских переводов будет составлять 25% (по количеству). По состоянию на март она находилась на уровне 15%, более поздних данных Банк России не публиковал. На 1 февраля 2022 года к СБП было подключено 211 банков. Их клиенты совершили через систему более 1,1 млрд операций на сумму свыше 6,5 трлн рублей.