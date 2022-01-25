Клиентам VK Pay стали доступны быстрые переводы по номеру телефона от Visa

Клиенты платежного сервиса VK Pay, входящего в экосистему VK, с 25 января могут воспользоваться быстрыми переводами Visa по номеру мобильного телефона, сообщает пресс-служба компании.

«Переводы осуществляются мгновенно. Получить перевод можно только на карту VK Pay или на привязанную к сервису карту Visa, отправить — на карту любого банка независимо от платежной системы», — говорится в релизе.

Комиссия за такие переводы внутри VK Pay не взимается, с карт платежных систем Visa и «Мир» она составит 0,75% от суммы перевода, но не менее 35 рублей, с карт Mastercard и Maestro — 0,6% плюс 20 рублей.

Свою систему быстрых переводов по номеру телефона в России Visa запустила в конце 2018 года.

