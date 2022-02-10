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Сроки потребкредитов могут ограничить пятью годами

10.02.2022 08:38
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Сроки потребкредитов могут ограничить пятью годами
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Петр Ковалев/ТАСС
Источник
Известия

Сроки необеспеченных займов ограничат пятью годами, а банки обяжут включать в расчет полной стоимости ссуд любые платежи в пользу кредитора и предлагать альтернативные варианты ссуды без приобретения дополнительных услуг, пишут «Известия». Такой законопроект планируется принять в весеннюю сессию парламента, рассказал один из авторов документа, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. С учетом того, что документ предусматривает отсрочку на полгода для адаптации банков к новым требованиям, он может вступить в силу ближе к концу 2022-го.

Так, законопроект предусматривает ограничение максимального срока, на который может заключаться договор необеспеченного потребительского кредита, пятью годами; включение в расчет полной стоимости кредита любых платежей заемщика в пользу кредитора и (или) третьих лиц; дополнительное информирование клиента об условиях изменения процентной ставки в процентах годовых для каждого варианта поведения заемщика; увеличение «периода охлаждения» до даты первого платежа плюс пять дней вместо 14 дней со дня согласия; обязанность банка предлагать заемщику альтернативный вариант кредита без приобретения допуслуг; информирование заемщика об изменении полной стоимости кредита при пересмотре договора; изменение правил рекламы займов — она не должна содержать указание на их стоимость в процентах годовых, кроме информации о полной стоимости кредита.

Российские банки в 2021 году выдали населению на треть больше нецелевых потребительских кредитов (наличными) по сравнению с показателем 2020-го. Это следует из данных «Кредистории» Объединенного кредитного бюро, которое располагает информацией о примерно 97% банковских заемщиков.

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В Минфине сообщили, что поддерживают законопроект. В Банке России также одобрили инициативу парламентариев, но считают, что необходимо доработать ряд норм, в том числе связанных с включением некоторых дополнительных услуг в расчет полной стоимости кредита, а также применением «периода охлаждения».

В Совкомбанке отметили, что полностью поддерживают инициативу и считают ее своевременной, так как слишком длинные займы значительно увеличивают риск неплатежей и могут стать угрозой не только отдельным банкам, но и всему сектору в целом. Нововведения повысят прозрачность расчета полной стоимости кредита и альтернативных тарифов без допуслуг, считают в «Зените». В УБРиР отметили, что предложенные меры ужесточат требования к заемщику и снизят одобряемые суммы. Больший срок кредита позволяет уменьшить для клиента ежемесячный платеж и снизить долговую нагрузку, напомнили в Банке ДОМ.РФ.

Предлагаемый законопроект выглядит нелогичным, учитывая, что он направлен на снижение уровня закредитованности населения, считает вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, ограничение срока выдачи необеспеченных кредитов усугубит проблему. Потребность в заемных средствах не пропадет, и люди будут вынуждены обратиться в МФО или вовсе к «серым» и «черным» кредиторам, у которых условия жестче и хуже, считает эксперт. Сокращение срока потребительских займов может привести к росту процентных ставок для отдельных категорий наиболее закредитованных клиентов, предупредил также директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

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