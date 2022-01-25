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ОКБ: россияне в 2021 году взяли потребительских кредитов на треть больше
25.01.2022 11:12
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Российские банки в 2021 году выдали населению на треть больше нецелевых потребительских кредитов (наличными) по сравнению с показателем 2020-го. Это следует из данных «Кредистории» Объединенного кредитного бюро, которое располагает информацией примерно о 97% банковских заемщиков.

Так, в декабре россияне взяли 1,76 млн кредитов наличными — на 22% больше, чем в декабре 2020 года (1,44 млн), а за весь 2021 год россияне получили 19,3 млн потребкредитов, что на 33% больше, чем за 2020 год (14,5 млн кредитов).

Среди 30 регионов, в которых население взяло в 2021 году наибольшее количество кредитов наличными, самый крупный рост кредитования по сравнению с 2020 годом был в Москве и Московской области (на 38%), Тюменской области (38%), Татарстане (39%) и Иркутской области (40%). Наименьший — в Удмуртии, Самарской и Омской областях, а также в Алтайском крае (во всех — на 28%).

«Количество заемщиков, берущих кредиты наличными, с 2016 года увеличилось в два раза на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения. В 2021 году рост количества выданных кредитов сразу на треть обусловлен также относительно низкими показателями 2020 года из-за спада кредитования в первую волну коронавируса», — сказал генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

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