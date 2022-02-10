Для клиентов МТС Банка с Mastercard стали доступны платежные кольца

МТС Банк подключается к сервису бесконтактной оплаты Alioth l Pay. Как сообщили в банке, держатели его карт Mastercard смогут совершать платежи в одно касание платежным кольцом везде, где может быть использована бесконтактная технология Mastercard.

«Преимуществами платежных колец являются удобство и безопасность оплаты как на бесконтактных терминалах, так и онлайн, инновационность, а также прочность и водозащищенность», — подчеркивается в релизе. Уточняется, что кольца изготовлены из ударопрочной водонепроницаемой керамики.

При оплате носимыми устройствами Alioth l Pay используется технология токенизации Mastercard. «Номер платежной карты заменяется на другое значение. Информация о карте не хранится на устройствах и не передается владельцу терминала. В зависимости от настроек терминала при покупках от 1 тыс. до 5 тыс. рублей потребуется ПИН-код», — указано в сообщении.

Платежное кольцо или другой аксессуар Alioth l Pay можно приобрести в интернет-магазине Alioth l Pay или на маркетплейсах. Привязать кольцо к банковской карте Mastercard МТС Банка можно через мобильное приложение, после этого можно сразу оплачивать кольцом покупки. Мобильное приложение Alioth l Pay позволяет пользователям самостоятельно управлять платежными аксессуарами, активировать или дезактивировать их.

Кольца представлены в различных размерах и нескольких дизайнерских решениях и цветах.



«Мы планируем расширить линейку платежных устройств и выпустить на рынок платежные кольца, браслеты и брелоки, разработанные с учетом современных тенденций ювелирной и фэшн-индустрии», — рассказал заместитель генерального директора компании «Алиот» Александр Мелкумов.