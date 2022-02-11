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Руководивший Запсибкомбанком Евгений Мотовилов займется развитием корпоративного бизнеса Почта Банка

11.02.2022 21:15
1 339
3 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Почта Банк

Евгений Мотовилов назначен на должность советника президента — председателя правления Почта Банка, а в дальнейшем войдет в правление кредитной организации и будет отвечать за разработку и реализацию стратегии развития корпоративного бизнеса. Об этом в пятницу сообщили в банке, уточнив, что решение вступит в силу после одобрения кандидатуры Мотовилова наблюдательным советом финучреждения и согласования Центральным банком.

«Развитие корпоративного направления — одна из важных задач банка. Мы видим огромный потенциал и перспективы для нас в этой нише, особенно с учетом накопленного опыта и масштабной региональной сети банка. Для Почта Банка это логичный эволюционный шаг, и мы будем развивать этот бизнес в синергии с нашими акционерами», — прокомментировал президент — председатель правления Почта Банка Александр Пахомов.

Как указано в справке Почта Банка, Евгений Мотовилов с 2004 года занимал ключевые руководящие позиции в разных банках, курировал направления среднего и малого бизнеса, организовывал работу с корпоративными клиентами, участвовал в разработке стратегий финансовых организаций. С 2013 года занимал ключевые руководящие позиции в банках группы ВТБ. В 2018 году был назначен заместителем президента — председателя правления банка «Возрождение», где отвечал за развитие среднего и малого бизнеса. В 2021 году возглавил Запсибкомбанк. Напомним, что в январе этого года ВТБ объявил об объединении подконтрольных ему Запсибкомбанка и БМ-Банка: первый присоединен ко второму.

Евгений Мотовилов окончил Марийский государственный технический университет по специальности «менеджмент», а также ГУ «ВШЭ» по специальности «финансы и банки», имеет квалификацию «мастер делового администрирования».

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Антонина Волкова

вице-президент, клиентский директор АО «Почта Банк»
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Комментарии

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47439
11.02.2022 22:18
<p>С 2004 года Евгений Мотовилов занимал ключевые руководящие позиции в разных банках, курировал направления среднего и малого бизнеса, организовывал работу с корпоративными клиентами, участвовал в разработке стратегий финансовых организаций. С 2013 года Евгений занимал ключевые руководящие позиции в банках группы ВТБ. </p>
0
ugor
ugor
12.02.2022 11:31
<p>Как говорится,с диеза на бимоль,с бимоля на диез!)</p>
0
Б.Е.С.
12.02.2022 12:47
<p>вообще вся эта картина на рынке связанная с поиском и перетаскивание ТОПов из первой 15-и банков, работавших то на одном участке, то на другом - выглядит как потрепанная Моська старается заискивает перед слоном. Считая что его вольер и дворник лучше.</p>
<p>Зачастуя не изучая всю историю банка до прихода туда человека, в момент его работы, и после. </p>
<p>только полагая на то, что это банк из 15-и и показывает как-бы общие хорошие результаты.  </p>
0

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