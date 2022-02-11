Руководивший Запсибкомбанком Евгений Мотовилов займется развитием корпоративного бизнеса Почта Банка

Евгений Мотовилов назначен на должность советника президента — председателя правления Почта Банка, а в дальнейшем войдет в правление кредитной организации и будет отвечать за разработку и реализацию стратегии развития корпоративного бизнеса. Об этом в пятницу сообщили в банке, уточнив, что решение вступит в силу после одобрения кандидатуры Мотовилова наблюдательным советом финучреждения и согласования Центральным банком.

«Развитие корпоративного направления — одна из важных задач банка. Мы видим огромный потенциал и перспективы для нас в этой нише, особенно с учетом накопленного опыта и масштабной региональной сети банка. Для Почта Банка это логичный эволюционный шаг, и мы будем развивать этот бизнес в синергии с нашими акционерами», — прокомментировал президент — председатель правления Почта Банка Александр Пахомов.

Как указано в справке Почта Банка, Евгений Мотовилов с 2004 года занимал ключевые руководящие позиции в разных банках, курировал направления среднего и малого бизнеса, организовывал работу с корпоративными клиентами, участвовал в разработке стратегий финансовых организаций. С 2013 года занимал ключевые руководящие позиции в банках группы ВТБ. В 2018 году был назначен заместителем президента — председателя правления банка «Возрождение», где отвечал за развитие среднего и малого бизнеса. В 2021 году возглавил Запсибкомбанк. Напомним, что в январе этого года ВТБ объявил об объединении подконтрольных ему Запсибкомбанка и БМ-Банка: первый присоединен ко второму.



Евгений Мотовилов окончил Марийский государственный технический университет по специальности «менеджмент», а также ГУ «ВШЭ» по специальности «финансы и банки», имеет квалификацию «мастер делового администрирования».